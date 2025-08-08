Kickbokslegende Badr Hari (40) zorgt ervoor dat zijn kinderen een uitstekende zomervakantie beleven. De Marokkaans-Nederlandse vechter heeft het zelf ook naar zijn zin, want tijdens zijn recente trips is zijn veertien jaar jongere vriendin Eefje Plet van de partij.

In een reeks story's op Instagram toont Hari vrijdagmiddag dat zijn kinderen genieten van een voorstelling. Aan de achtergrond te oordelen was het in een circustent. Een van zijn dochters poseert met een van de mensen die optreden. Hari bedeekt het gezicht van zijn dochter met een hartje, om zo haar privacy te beschermen.

Op een tweede foto zitten ze aan tafel, waarbij ook Plet met een glimlach op haar gezicht te zien is. En op de derde en laatste foto maken de kinderen een ritje in een draaimolen.

Glory

Kickbokslegende Badr Hari heeft zijn vechtsportcarrière al een tijdje op een lager pitje gezet. Dus heeft hij genoeg tijd over om met zijn kinderen en nieuwe vlam op vakantie te gaan. Hari's laatste gevecht vond plaats in oktober 2023 tijdens GLORY 89, waar hij verloor van Uku Jürjendal. Sindsdien is het stil in de ring, maar niet daarbuiten.

Naast zijn roemruchte carrière in de ring kent ook het liefdesleven van Badr Hari de nodige ups en downs. Hij was samen met Estelle Cruijff, de nicht van voetbalicoon Johan Cruijff, en vijf kreeg kinderen met Daphne Romani. Na een knipperlichtrelatie trouwde Hari in 2016 met haar. Het huwelijk strandde in 2024, maar ze bleven het nieuws halen.

Eefje Plet

Badr Hari leek zijn relatie met Plet te bevestigen op 18 september 2024 via een Instagram-post. In deze post deelde hij een foto van henzelf samen, vergezeld van de tekst: "I loved her and she loved us."

Rico Verhoeven

Badr Hari debuteerde bij de bond Glory op 10 december 2016 tegen Rico Verhoeven tijdens Collision 1, een gevecht dat hij verloor door een armblessure. In de jaren daarna keerde hij meerdere keren terug in de ring, maar met weinig succes. Een overwinning op Hesdy Gerges in 2018 werd geschrapt na een dopingovertreding. Daarna verloor hij van Benjamin Adegbuyi, Arkadiusz Wrzosek en Alistair Overeem. Zijn rematch met Wrzosek eindigde in een no-contest, net als het gevecht met Overeem.