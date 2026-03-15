Kim Kardashian heeft onlangs een nogal opvallend shirt aangeboden. De realityster, die volgens de geruchten aan het daten is met Formule 1-coureur Lewis Hamilton, verkoopt namelijk een voetbalshirt van een amateurclub uit het Westlandse plaatsje Monster.

Kardashian heeft een eigen website: Kardashian Kloset. Dat is een soort Vinted waarop de beroemde familie gedragen kleding verkoopt. Meestal gaat het om dure merken als Gucci, Dior, Fendi en Givenchy, maar nu staat er dus ook een voetbalshirt tussen.

In goede staat

Opvallend genoeg zitten er geen labeltjes meer in het shirt, waardoor de Kardashians moeten gokken naar de maat en het materiaal. In de beschrijving staat daarom: ‘Voelt aan als polyester.’ Volgens de site valt het shirt ongeveer als jeugdmaat XL. Het is uniseks en zou nog in zeer goede staat zijn, op wat kleine pluisjes na.

Dat maakt het extra bijzonder, want het shirt is minstens negentien jaar oud. Op de voorkant staat ‘Voetbalvereniging RKSVM’, wat staat voor Rooms-Katholieke Sport Vereniging Machutus. Die amateurclub uit Monster werd opgericht in 1947, maar draagt die naam al sinds 2007 niet meer. Toen veranderde de naam in SV Polanen, en na de fusie met VV Monster in 2012 werd dat Sportclub Monster. Daarnaast bestaat ook de sponsor op het shirt, VSB Bank, ook al jaren niet meer. Hoe het shirtje precies bij Kardashian is beland, is niet bekend bij men van de club, zo meldt het AD.

Mogelijk terug naar Nederland

Het shirtje stond de koop voor twintig dollar, omgerekend zo'n 17,45 euro. Voor Nederlandse fans is er alleen een probleem: het platform levert niet naar Nederland. Het AD schrijft echter dat er een kans is dat het shirt alsnog terug zal keren naar Monster. Een speler van de club kent namelijk iemand die tijdelijk in Amerika woont. Die persoon zou het shirt kunnen bestellen en daarna opsturen of meenemen. Inmiddels is het item al wel verkocht.

Relatie met Lewis Hamilton?

Kim Kardashian verschijnt de laatste weken regelmatig in het nieuws vanwege een nogal opvallende reden. Zo gaan er wilde geruchten de ronde over een relatie tussen haar en Formule 1-coureur Lewis Hamilton. De twee zijn al meermaals samen in het openbaar verschenen, zoals tijdens de Super Bowl. De Britse F1-legende werd tijdens de testdagen ook gevraagd naar dat onderonsje, maar wilde er toen niet verder op in gaan.