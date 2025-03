Gedreven Joy Beune beukt gewoon door: topschaatster maakt indruk na succesvol seizoen

Joy Beune kan genieten van een welverdiende vakantie. Na een succesvol seizoen is de wereldkampioene wel toe aan wat rust. Tenminste, dat zou je zeggen. Ondertussen knalt de schaatsster gewoon door met trainen.

Wereldkampioen word je niet zo maar. Joy Beune laat zich weer eens van haar meest gedreven kant zien. Op haar Instagram is te zien dat de 25-jarige een verfrissend ijsbad heeft genomen, om vervolgens keihard door te beuken met een paar goed uitgevoerde squats.

Sportschool

We tellen een mooie 50 kilo aan de stang. Doorgaans is een stang 20 kilo, dus er wordt een goede 70 kilo door Beune de lucht in gedrukt. Op zich is dat geen shockerende hoeveelheid gewicht, maar wel op de manier hoe de schaatsster het doet. Beune maakt namelijk een vrij diepe squat. Hoe dieper je gaat, des te zwaarder het is om weer omhoog te komen. Vervolgens knalt ze explosief weer omhoog.

Kortom, geen rust voor de wereldkampioene. Er wordt gewoon in de vakantie doorgetraind. Eerder sloofde Beune zich al uit met goede vriendin en ploeggenote Pien Hersman. De twee schaatssters van Team IKO-X2O stonden bovenop het dak gehuld in kleding van IKO, producent van dekbedekking en isolatie.

Wereldkampioene

Joy Beune is inmiddels één van de boegbeelden van het Nederlandse schaatsen. De 25-jarige schaatster werd op de WK afstanden in het Noorse Hamar wereldkampioene op de 1500 meter, 3000 meter en de ploegenachtervolging. Beune wist het afgelopen seizoen een knallende zestien medailles binnen te slepen. Dat zijn indrukwekkende prestaties.

Inmiddels is het seizoen dus op zijn einde gelopen. Het team van Beune heeft al een gezellig teamuitje gehad waar, volgens Beune zelf, een 'verborgen talent' van de schaatser naar bovenkwam. Haar mannelijke collega Dai Dai N'Tab kon het toch iets soepeler dan Beune en liet even zien hoe het werkt.