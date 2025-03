Kjeld Nuis maakt Jutta Leerdam's vriend Jake Paul belachelijk in filmpje: 'Is maar een geintje, hè'

Soms moet een grote naam als Jake Paul ook op de hak genomen worden. En laat dat maar over aan Kjeld Nuis, de collega-schaatser van Pauls vriendin Jutta Leerdam. Op TikTok maakt hij met een filmpje een recente post van de Amerikaanse influencer na en doet hij gek.

Nuis, in een relatie met topschaatsster Joy Beune, zag een paar weken geleden dat Paul zichzelf een miljoenencadeau gaf: een privévliegtuig en dure auto, allebei in dezelfde kleur gespoten. Inmiddels gebruikt Paul zijn aanwinsten al volop. Want hij vloog naar Hamar om bij de WK afstanden te zijn om Leerdam aan te moedigen. Daarna nam hij zijn vriendin weer terug in het peperdure toestel naar Puerto Rico.

Filmpje nadoen

Bij het presenteren van zijn cadeau deed Paul een geinig dansje op de landingsbaan. Nuis zag zich op de weg van Noorwegen naar Nederland in de perfecte gelegenheid om dat filmpje na te doen. Al was de 'productie' van Nuis een stuk minder shiny. In het nachtelijke donker liet Nuis met wat houterige moves zijn kunsten zien. Ook was hij gekleed in chill-kleding, met een baggy broek en een trui met capuchon.

'Geintje'

Een volger dacht dat Nuis jaloers is op Paul en snapte het spottend bedoelde filmpje niet. Nuis reageerde al snel: "Het is maar een geintje, hè." Bij de post zette hij dezelfde tekst als Paul deed: 'Ik kocht mijn eerste privéjet', gevolgd door een clownshoofd en een lachende emoji. Om aan te duiden dat hij Paul een beetje belachelijk maakte.

Veelbesproken Nuis

Het feit dat Nuis niet helemaal soepeltjes beweegt, kan ook te maken hebben met zijn veelbesproken afgelopen twee weken. Nuis schopte na een diskwalificatie op de 1500 meter tijdens de afsluiting van de World Cup in Heerenveen een plastic stoel kapot en haalde bij die actie zijn voet tot bloedens toe open. Dagenlang vreesde hij voor deelname aan de WK afstanden in Hamar, maar uiteindelijk stond hij bij de 1000 en 1500 meter op het ijs. Zonder medaille, maar ook weer niet onverdienstelijk.

Joy Beune

Zijn vriendin Beune werd de koningin van Noorwegen door liefst drie keer goud te pakken: op de ploegenachtervolging, de 3000 meter én de 1500 meter werd ze wereldkampioene. Nuis knuffelde intens met haar. Samen moesten ze de maandag na de WK alweer in Nederland zijn. Talkshow BEAU wilde het schaatskoppel maar wat graag spreken.