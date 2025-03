Veelbesproken Kjeld Nuis krijgt harde kritiek: 'Zo zijn eigen glazen ingegooid'

Het WK afstanden in Hamar leverde Nederland een hoop succes op, maar niet voor iedereen. Voor Kjeld Nuis werd het een teleurstellend weekend. De ervaren schaatser kon geen resultaat leveren en eindigde zesde op de 1500 meter en zevende op de 1000 meter. Dit had hij vooral aan zichzelf te danken.

Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As gaan in de wekelijkse Sportnieuws.nl-podcast dieper in op het teleurstellende optreden van Kjeld Nuis bij de afgelopen WK afstanden. "Absoluut de grote verliezer", trekt Hoog direct een harde conclusie. Nuis kon zijn beste niveau niet halen, en volgens Hoog en Van As ligt dat vooral aan hemzelf.

'Verdrietige' Kjeld Nuis baalt van 'gemiste kans' op WK afstanden: 'Even alles bij elkaar gejankt' Kjeld Nuis lag in Hamar zaterdagavond in bed en toen kwam plots toch iets meer spijt over zijn eerdere bizarre actie om de hoek kijken. "Juist nu. Gisteren na de race zei ik ook al dat ik even alles bij elkaar heb gejankt. Ik ben niet boos geworden, maar vooral verdrietig."

"Hij kan zichzelf toch wel iets aandoen. Hoe dom ben je? Zo zonde", doelt Hoog nog maar eens op de 'domme actie' van Nuis van enkele weken geleden toen hij zijn voet blesseerde door een plastic stoeltje kapot te trappen. "Het is gewoon doodzonde dat hij door zijn momentje van woede het zo verpest voor hemzelf", vult Van As aan.

Veelbesproken Kjeld Nuis zakt bij WK afstanden op 1500 meter door het ijs, ook Jordan Stolz grijpt weer mis Peder Kongshaug heeft voor eigen publiek de wereldtitel gepakt op de 1500 meter. Kjeld Nuis wist zijn goede begin in de koningsrit met Jordan Stolz niet tot het einde door te zetten. De Amerikaan won het onderlinge duel, maar bleek niet sneller dan Kongshaug. Nederlanders Tim Prins en Wesly Dijs vielen ook buiten het podium.

Pijnstillers en spijt

Nuis was nog wel op tijd fit voor de WK afstanden in Hamar, maar verscheen wel met pijnstilling aan de start. De wond aan zijn voet had zo toch net iets te veel schade aangericht. "Buiten het schaatsen om moet hij daar misschien wel iets aan gaan doen", stelt Van As over de agressie van Nuis. "Hij heeft zo zijn eigen glazen ingegooid."

Nuis betuigde in Hamar nog wel enige spijt van zijn actie en had vlak voor slapen gaan zijn emoties de vrije loop gelaten. "Waarom ga je janken? Je weet dit toch? Je kunt met die hiel niet lekker afzetten. Maar hij had misschien gehoopt op een podiumplek", zegt Van As. "Het is natuurlijk een supergoede schaatser. Daarom is het ook zo zonde voor hemzelf, voor de kijker en voor zijn sponsor."

'Even helemaal niks' voor Joy Beune: schaatskoningin onthult heerlijke vakantieplannen met vriend Kjeld Nuis Als het aan Joy Beune ligt, heeft ze haar schaatshoogtepunt nog lang niet bereikt. De toprijdster, die op de WK afstanden in Hamar drie keer goud won, vertelt aan Sportnieuws.nl dat ze 'gegarandeerd voor goud' wil gaan tijdens het aankomende olympische seizoen.

'Misschien wordt hij een zen-boeddha'

Hoog en Van As verwachten dat Nuis ook komend seizoen, met als hoogtepunt de Winterspelen in Milaan, echt wel weer van zich laat horen op sportief vlak. "Misschien leert hij ervan en zien we hem volgende seizoen helemaal als een soort van zen-boeddha", lacht Hoog. "Kjeld, we kijken er naar uit om jou volledig seizoen weer frits en fruitig te zien", sluit Van As af.

Dit is Kjeld Nuis: lefgozer op schaatsen moest blowen afzweren, kreeg een zwaar auto-ongeluk en is dol op Joy Beune Kjeld Nuis is de lefgozer van het schaatsen. De in 1989 geboren Leidenaar meldde zich rond 2010 aan de schaatstop en is daar sindsdien niet meer uit verdwenen. Met zijn branie, woelige liefdesleven en vooral ook indrukwekkende prestaties is hij al jaren hét gezicht van de Nederlandse schaatssport. Nuis gaat tegenwoordig met Joy Beune, een topschaatsster op de middenlange afstand.

Beluister de podcast

Tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As blikken elke maandag in de wekelijkse podcast van Sportnieuws.nl terug op het sportweekend. Natuurljk mag deze week het succesvolle wereldkampioenschap schaatsen in Hamar niet ontbreken. Ook wordt de start van het Formule 1 seizoen besproken en delen ze de leukste anekdotes over hun carriere. Beluister de nieuwe aflevering in je favoriete podcastapp of hieronder: