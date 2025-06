Jong Oranje maakt zich op voor de halve finale van het EK onder 21 tegen Engeland. Het is een prachtig affiche op dit jeugdtoernooi, waar echt grote voetballanden de dienst uitmaken bij de laatste vier. Duitsland en Frankrijk strijden ook onderling voor een plek in de finale. Oranje mag hoop putten uit het WK voor clubs, dat ervoor zorgt dat Engeland niet op volle oorlogssterkte is.

Jong Oranje heeft zich mooi opgewerkt in het toernooi en blijft met drie andere grote voetballanden over. Het versloeg knap de leeftijdsgenoten van Portugal, maar Engeland zorgde voor een nog grotere stunt. "Nu ze Spanje hebben verslagen, is de interesse in het team enorm gegroeid in Engeland", vertelt Brits Journalist James Pearce van The Athletic. Spanje gold als groot favoriet, maar werd door de regerend kampioen verslagen.

Ryan Flamingo kan rekenen op lovende woorden van oud-trainer: 'Dat zit volledig in zijn natuur' Het lijkt tot nu toe de wissel van het seizoen geweest: Ryan Flamingo staat op de nummer-6-positie bij Jong Oranje en alles klikt ineens. Hedwiges Maduro werkte bij Jong Almere City al met de Jong Oranje-speler en snapt dat hij daar staat. “Maar hij heeft meer potentie op een andere positie. Dan komt hij pas écht in zijn kracht”, is zijn oordeel.

Engeland

Zo staat Jong Oranje voor dezelfde klus als waar het grote Oranje vorig jaar voor stond: afrekenen met Engeland in de halve finale van een EK. In Nederland wordt gesproken over de vele ervaring die de spelers in Jong Oranje al hebben op het hoogste niveau: Jorrel Hato en Kenneth Taylor die al tijden in Ajax 1 spelen, Ryan Flamingo die bij PSV een heel jaar Champions League speelde, en ga zo door. Die spelers zitten er bij Engeland ook, blikvanger volgens Pearce: Harvey Elliott.

Jobe Bellingham treedt in voetsporen van broer en vertrekt naar Borussia Dortmund Borussia Dortmund heeft de komst van het volgende lid van de Bellingham-familie afgerond. Jude Bellingham maakte drie jaar furore bij de Duitse topclub, nu is het de beurt aan zijn jongere broer Jobe (19). Hij heeft een meerjarig contract getekend bij Dortmund en gaat direct mee met het WK voor clubs.

WK voor clubs

De speler van Liverpool kreeg redelijk wat speeltijd onder Arne Slot en heeft al bakken aan ervaring opgedaan bij Liverpool. Dat hij onbetwist basisspeler wil worden, legt extra druk op het toernooi voor hem. Jezelf in de kijker spelen, blijft een groot doel op zo'n toernooi. "Maar er is ook een boel spelers niet aanwezig op het jeugd EK", vertelt Pearce.

"Liam Delap geldt als een groot talent, maar hij heeft net bij Chelsea getekend en moest al mee naar het WK voor clubs. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Jobe Bellingham. Hij is ook een belangrijke speler, maar ging naar Dortmund, dat ook in Amerika is. Dat speelt natuurlijk een grote rol in het team."

'Erik ten Hag shopt bij Arne Slot: verdediger Liverpool moet Bayer Leverkusen versterken' Erik ten Hag gaat als nieuwe trainer van Bayer Leverkusen shoppen bij het Liverpool van Arne Slot. De coach heeft zijn oog laten vallen op de Engelse verdediger Jarell Quansah en er zou zelfs al een persoonlijk akkoord zijn bereikt.

Toch blijven er genoeg grote namen over bij Engeland om voor uit te kijken bij Jong Oranje. James McAtee is een 'heel gevaarlijke speler op 10', omschrijft Pearce. De jonge middenvelder speelt bij Manchester City. Niet te vergeten is Jarell Amorim Quansah. De verdediger kreeg al minuten onder Slot bij Liverpool maar gaat verkassen naar het Bayer Leverkusen van Erik ten Hag.

Ervaring bij Jong Oranje

Toch hoeft Jong Oranje helemaal niet onder te doen voor Engeland, vindt Hedwiges Maduro. De oud-trainer van onder andere Almere City volgt al het hele toernooi het team en heeft zelf ook ervaring op het jeugd-EK. "De beslissende pass achter de verdediging moet gestopt worden. Ze hebben heel snelle spelers en dat moet je in de kiem smoren. Elliott is inderdaad een gevaarlijke speler, hij is echt geil voor een doelpunt."

'Nieuwe middenvelder' Jong Oranje staat een prachtig moment te wachten: 'Dat zou het mooiste zijn wat er is' Velen hadden de hoop al opgegeven toen Jong Oranje met tien man kwam te staan tegen Portugal. Eén speler vertelde na afloop dat het misschien wel beter was dat Oranje met tien man kwam te staan. Het was de ‘herboren’ nummer 6: Ryan Flamingo. Het EK kan een prachtig einde worden van een bijzonder seizoen voor hem: “Met PSV én met Jong Oranje kampioen worden zou het mooiste zijn wat er is.”

De jongens die eerder benoemd werden met veel ervaring, gaat belangrijk zijn voor Jong Oranje, denkt Maduro. "Vroeger hadden wij dat echt niet, bij de jeugdtoernooien. Toen wij het EK wonnen in 2007 hadden we echt niet zoveel jongens die al grote spelers waren bij hun eigen club. Laat staan veel Champions League-ervaring."

Marktwaarde

Op het gebied van marktwaarde is het verschil tussen Nederland en Engeland wel overduidelijk. Volgens Transfermarkt.nl is de marktwaarde van het Engelse team 402 miljoen en die van Oranje 'slechts' 220 miljoen. Bij nederland zijn er maar drie spelers boven de tien miljoen te vindenn, bij Engeland juist maar zes onder de tien miljoen.