De Argentijnse superster Lionel Messi is al bijna twintig jaar verwikkeld in een titanenstrijd met Cristiano Ronaldo. Hij en de Portugees vochten jaar na jaar intense gevechten uit. Het zorgde ervoor dat de twee werden neergezet als ultieme rivalen. Daar deden anderen vaak nog een schepje bovenop, zoals een vriend van Messi onlangs deed.

Messi is al jarenlang goed bevriend met Sergio Aguëro, de oud-topvoetballer van onder meer Argentinië, Manchester City en FC Barcelona. Tijdens het WK voor Clubs liep hij de Ronaldo-superfan IShowSpeed tegen het lijf en kon hij het niet laten om de absentie van Ronaldo aan te halen. "Jij bent een Ronaldo-fan, toch? Maar waar is hij dan? Speelt hij hier, of zit hij gewoon thuis te kijken?"

De inmiddels 37-jarige Messi was zelf een stuk lovender over zijn succesvolle generatiegenoot. Na de zege van Inter Miami op FC Porto ging hij bij DSPORTS uitgebreid in op zijn band met de 40-jarige Portugees. "Ik heb enorm veel respect en bewondering voor Ronaldo vanwege de carrière die hij heeft gehad en nog steeds heeft. Want hij presteert nog steeds op topniveau."

Volgens Messi kunnen ze gewoon prima door één deur. "Onze rivaliteit speelde zich af op het veld. We wilden allebei het beste voor ons team. Daarbuiten zijn we twee normale mensen. Uiteraard zijn we geen vrienen, omdat we geen tijd met elkaar doorbrengen, maar we hebben elkaar altijd met respect behandeld."

De routinier van het Amerikaanse Miami liet tijdens het WK voor Clubs nog altijd zien te kunnen schitteren. Met een prachtige vrije trap maakte hij tegen FC Porto (2-1) de winnende goal. Daardoor heeft Messi nog altijd kans om door te stoten naar de volgende ronde. De andere groepsgenoten zijn het Braziliaanse Palmeiras en het Egyptische Al-Ahly. Inter Miami speelt nog tegen Palmeiras.

Door zijn goal was Messi overigens weer een record rijker. Hij is de enige speler die in vier verschillende edities van de WK voor clubteams wist te scoren. Ronaldo deed dat 'slechts' drie keer en is er met zijn Al-Nassr dit toernooi uiteraard niet bij. Bij Miami spelen overigens nog een andere voormalig topspelers. Luis Suárez en Sergio Busquets deden negentig minuten mee, net als Messi. Jordi Alba kwam als invaller binnen de lijnen.