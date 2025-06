Max Verstappen heeft de derde tijd gereden tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk. McLaren-coureur Lando Norris was de snelste, gevolgd door zijn teamgenoot Oscar Piastri. Verstappen leek nog even in de problemen te komen door zijn Britse concurrent.

De Nederlander werd tijdens zijn afkoelronde ingehaald door Norris, die bezig was aan een snelle ronde. De Red Bull-coureur reed in het midden van de baan, maar de Brit besloot om hem aan de linkerkant in het halen, tot grote verbazing van Verstappen en de commentatoren van Viaplay.

Max Verstappen begint met tweede tijd op 'zijn' circuit in Oostenrijk, McLaren-debutant verrast Max Verstappen is het Formule 1-weekend in Oostenrijk keurig begonnen. De Nederlandse Red Bull-coureur reed in de eerste vrije training naar de tweede tijd op 'zijn' Red Bull Ring. George Russell was de snelste.

'What the hell'

"Max reed wel heel erg langzaam, dat is niet lekker op een recht stuk en dan in het midden blijven rijden", is het commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. De viervoudig wereldkampioen laat zelf duidelijk merken dat hij verbaast is door de actie van Norris. "What the hell, hij rijdt gewoon links", zegt hij over de boordradio.

Max Verstappen krijgt tegenslag te verwerken in Oostenrijk: steunpilaar ontbreekt aan pitmuur Max Verstappen keert dit weekend terug op de Red Bull Ring, het circuit waar hij zich als een vis in het water voelt. Toch is er iets opvallends aan de hand in Oostenrijk. Voor het eerst in lange tijd ontbreekt een vertrouwd gezicht aan zijn zijde en dat maakt deze race net even anders dan anders.

Vervolgens speculeren de Viaplay-comentatoren of de McLaren-coureur bewust zijn concurrent in de problemen wil brengen."Norris probeert hem gewoon een strafpunt aan te naaien. Die zegt gewoon: hij reed in het midden", klinkt het. "Als ie dat doet jongen... Rechts was toch gewoon veel ruimte?"

Strafpunten

De stewards in Oostenrijk kozen ervoor om het moment tussen Norris en Verstappen niet te noteren of te bekijken. Verstappen zit dus nog steeds op elf strafpunten, waarvan er twee vervallen op maandag. Hij kan zich dit weekend geen strafpunten op zijn licensitie meer veroorloven.

Kelly Piquet viert zomer met 'bestie' in aanloop naar race van Max Verstappen in Oostenrijk Terwijl Max Verstappen bezig is aan het seizoen in de Formule 1, geniet zijn vriendin Kelly Piquet van een heerlijke zomer. Dat doet ze met haar zelfgenoemde 'bestie': haar zesjarige dochter Penelope.

Norris klokte uiteindelijk de beste tijd: 1.04,580, kampioenschapsleider Piastri gaf 0.157 seconde toe, terwijl Verstappen 0,318 seconde langzamer was dan Norris. De Nederlander had in de eerste training de tweede tijd genoteerd. Toen was George Russell in zijn Mercedes sneller. De Brit zette in de tweede training de zesde tijd neer.

GP van Oostenrijk

Verstappen triomfeerde al vijf keer op het thuiscircuit van Red Bull. De laatste keer was in 2023. Vorig jaar ging de zege naar George Russell. Red Bull heeft enkele upgrades doorgevoerd die de auto van Verstappen sneller zouden maken. In de WK-stand staat Verstappen derde met 155 punten, 43 punten minder dan Piastri en 21 minder dan Norris.