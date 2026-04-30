Het is al jaren een bekend cliché: voetballers en trainers die hun vakantie doorbrengen op Ibiza. Maar wat maakt juist dat eiland zo’n populaire bestemming voor spelers van alle niveaus? Sportnieuws.nl ging op 'onderzoek' uit bij voetballers van ADO Den Haag en SC Cambuur, die komend weekend naar het feesteiland vertrekken.

Niet iedereen weet precies waarom die bestemming zo populair is. "Ik heb eigenlijk geen idee", lacht Vlak in gesprek met deze site. "Ik denk dat het een beetje kopieergedrag is. Iedereen gaat er naartoe, dus dan wij ook maar. Ik ben er nog nooit geweest, dus ik ga alles maar lekker op me af laten komen."

Bekend terrein voor Nikiema

Voor teamgenoot Kilian Nikiema is Ibiza juist bekend terrein. "Ik ben er al wel een paar keer geweest met vrienden en ik moet zeggen: ik ben fan", verklapt hij. "Er zijn veel leuke dingen te doen, dus ik kijk er wel weer naar uit." Leidt hij zijn ploeggenoten straks langs de beste plekken? "Ik weet wel wat plekjes, maar dat laat ik over aan andere jongens. Ik ben er natuurlijk wel bij", lacht hij.

Op het eiland is de kans groot dat ADO Den Haag ook spelers van SC Cambuur tegen het lijf loopt. Bij de Friezen zit Diemers zelfs in de organisatie van het teamuitje. "Waarom we naar Ibiza gaan? Ben je er zelf wel eens geweest?", kaatst hij de bal terug naar de verslaggever. "Nou, dat moet je eens proberen en dan weet je waarom elke ploeg daarheen gaat."

'De rest mag je zelf invullen'

Volgens Diemers is het antwoord eigenlijk vrij simpel. "Het is natuurlijk bij uitstek een feesteiland, dus daar moet je zijn. Er zijn geweldige feestjes, mooie clubs, mooi weer en de rest mag je zelf invullen", grapt hij. "Als aanvoerder heb ik samen met een paar jongens wat in elkaar geflanst, maar andere jongens zullen voorop lopen op Ibiza."

De 32-jarige middenvelder verwacht dat het een levendig weekend wordt. "Ik geniet net zo erg als de jongens, maar wel op mijn eigen manier. Ik kan best wel lekker een drankje drinken af en toe, maar niet zoals bepaalde jongens kunnen bij ons", sluit Diemers af.