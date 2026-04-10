Robert Doornbos zat vrijdagavond voor het eerst in lange tijd weer aan tafel bij Ziggo Sport Race Café. De voormalig Formule 1-coureur emigreerde anderhalf jaar geleden naar Dubai, maar zag zijn nieuwe leven al snel overschaduwd worden door het conflict in het Midden-Oosten. Vrijdagavond deed hij openhartig zijn verhaal.

Doornbos vertelde dat de situatie in Dubai de afgelopen weken is verbeterd, maar schetste ook een eerlijk beeld van de periode daarvoor. Toen het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran oplaaide en ook Dubai doelwit werd, voelde het gezin zich niet meer veilig. "De quality of life was ver te zoeken met de alarm op je telefoon en dreigingen", aldus de analist bij Ziggo Race Café. Hij en zijn gezin verlieten de Verenigde Arabische Emiraten tijdelijk en keerden terug naar Nederland.

'Het was allesbehalve rustig'

Nu is Doornbos klaar om terug te keren naar Dubai. "Ik heb in principe maandag mijn vlucht terug", vertelde hij. Toch blijft het een bijzondere situatie. Want tijdens de hevigste aanvallen was het allesbehalve rustig. "Je voelt je al veilig dat je onder die koepel zit. Dat is een bizar idee, dat er honderden drones elke dag of elke week worden tegengehouden. Het is een ongezonde situatie, absoluut."

Zijn kinderen kijken er echter heel anders tegenaan. "Die kids vinden het geweldig, want ze hebben geen school", lachte Doornbos. "Ze zijn wel online bezig." De scholen zijn nog gesloten, maar het gezin hoopt snel weer het normale leven op te pakken in de Emiraten.

Formule 1-kalender op de schop

In het programma werd ook gespeculeerd over de Formule 1-kalender. Verslaggever Jack Plooij opperde dat races in de regio mogelijk worden geschrapt. "Bij Ferrari zijn ze ervan overtuigd dat er eind van het seizoen twee races worden geannuleerd om politieke redenen", aldus Plooij. Doornbos had een ander scenario gehoord: titelsponsor Aramco zou willen dat Jeddah alsnog op de kalender komt, waardoor het seizoen zou eindigen met vier races op rij: Las Vegas, Qatar, Jeddah en Abu Dhabi.

Of dat scenario werkelijkheid wordt, is volgens beide analisten koffiedik kijken. "Als Ferrari een glazen bol heeft van weten dat over zes maanden nog steeds oorlog is in de regio, vind ik het knap", aldus Plooij. Doornbos hield het bij zijn persoonlijke situatie: hij hoopt gewoon snel weer het normale leven op te pakken in Dubai.