Lachende Jutta Leerdam moet sterke Jake Paul handje helpen bij oefening voor bruiloftsritueel

Jake Paul bokst voor zijn geld en wordt dus geacht sterk geacht, maar zijn verloofde Jutta Leerdam moest hem een handje helpen. Voor het 'oefenen' voor de bruiloft was beleid duidelijk handiger dan kracht. Leerdam deelt op haar sociale media een bijzonder moment.

Bij de meeste bruiloften wordt er gewacht op het moment zelf tot de bruid en de bruidegom de speciale bruidstaart aansnijden, maar Leerdam en Paul namen een paar dagen na hun officiële verloving alvast een voorproefje op het ceremoniële moment en sneden op Puerto Rico een mini-versie van een bruidstaart aan.

Het lukt niet met Jake Paul

Heel makkelijk gaat dat echter niet. Met vier handen duwen de tortelduifjes het mes door de eerste twee lagen van de taart heen, totdat er wat weerstand volgt. Paul, die zichtbaar zijn best doet, lijkt met zijn volle gewicht op het mes te drukken om ook de derde laag te 'verslaan'. Leerdam kan niet geloven dat het niet lukt en schiet bijna in de lach.

Jake Paul en Jutta Leerdam proberen samen een taart aan te snijden. ©Instagram Jutta Leerdam

Souplesse

Tot ze in de gaten heeft dat souplesse waarschijnlijk meer uithaalt dan brute kracht. Terwijl haar Amerikaanse verloofde een stapje opzij zet, steekt de Nederlandse topschaatsster het mes net wat anders in de taart en maakt het klusje in haar eentje af. Het blijkt wel dat de twee dus nog even moeten oefenen, als ze het moment vlekkeloos willen laten verlopen op hun eigen trouwfeestje.

Aanzoek

Paul ging afgelopen weekend op één knie en vroeg Leerdam ten huwelijk. Zij was net een paar dagen in Puerto Rico, waar Paul een enorme villa heeft. Ze reisde na de WK afstanden in Noorwegen met het nieuw gekochte privévliegtuig van Paul naar het Amerikaanse territorium. Daar werd ze herenigd met haar 'beste vriendje' Thor.

Verrassing

Paul zorgde bij zijn aanzoek voor een emotionele verrassing voor Leerdam. Hij had haar vader en moeder over laten komen om het heuglijke moment mee te maken en samen te vieren. Het lijkt erop dat de Nederlandse schaatsster nog wel even bij haar verloofde blijft en dat kan ook zonder zorgen, want de schaatsvakantie is begonnen.