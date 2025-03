Jutta Leerdam geblinddoekt door Jake Paul voor huwelijksaanzoek: topsportkoppel deelt nieuwe beelden

Schaatskampioene Jutta Leerdam gaat trouwen met haar vriend Jake Paul. Dat maakte het koppel zaterdag bekend. Een dag later hebben de twee nieuwe beelden van het romantische huwelijksaanzoek gedeeld via sociale media.

Daarin is te zien hoe de Amerikaanse bokser er voor zorgde dat het aanzoek een verrassing bleef voor Leerdam. Paul blinddoekte de Nederlandse topschaatsster en begeleidde haar zo naar de plek waar hij de vraag zou stellen.

Dit is de waarde van de verlovingsring met diamant van Jutta Leerdam: 'Populaire keuze bij koppels' Jake Paul ging zaterdag op zijn knieën voor zijn geliefde, de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam. Een heerlijk romantisch aanzoek werd beantwoord met een hartstochtelijk 'ja'. Jake & Jutta zijn verloofd! Leerdam kan dus voorlopig pronken met de knoepert van een ring die Paul aanbood.

Die was bezaaid met witte rozenblaadjes en kaarsen. Als Leerdam dat in de verte had zien opdoemen zou ze vast al hebben geweten wat haar te wachten stond. Hoewel ze in haar spierwitte outfit en blinddoek vast niet helemaal nietsvermoedend zijn geweest toen Paul haar naar de plek bracht.

Tweede verloving

Voor Paul is het niet de eerste keer dat hij een huwelijksaanzoek heeft gepland. Hij verloofde zich begin 2019 in met influencer Tana Mongeau en er kwam zelfs een bruiloft. Die vond plaats in Las Vegas en kostte naar verluidt 500.000 dollar. Er was een probleem: het was wel een feest, maar geen huwelijk. Er was geen sprake van ware liefde, maar van een publiciteitsstunt.

Tweede kans voor Jake Paul met Jutta Leerdam: eerste verloving bleek een fake flop De Amerikaanse megaster Jake Paul en Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam zijn verloofd. Bokser en influencer Paul schoof zaterdag een ring met diamant om de vinger van zijn geliefde. Voor 'Problem Child' is het niet zijn eerste verloving. Hopelijk eindigt het ditmaal bevredigender voor de entertainer.

Emotionele beelden

Tussen Jake en Jutta spat de liefde er wel vanaf. Dat is ook te zien op de nieuwe beelden die ze delen op Instagram. Zodra Leerdam de blinddoek afzet wordt kust ze haar geliefde. Wanneer Paul haar de ring laat zien vegen beiden de tranen uit hun ogen. Na het ja-woord wordt er weer romatisch gekust en gedanst. "De meest magische dag van ons leven", schrijven ze bij de emotionele beelden.

Topsportcarrière

Leerdam en Paul zijn sinds april 2023 een setje. Ze wonen nog niet samen omdat beiden een drukke sportcarrière hebben. Maar de twee vliegen regelmatig naar elkaar op en neer. Zo was Paul vorige week nog bij de WK afstanden in Hamar om zijn vriendin aan te moedigen. Daarna vloog Leerdam mee naar Puerto Rico, waar de Amerikaan woont.

De schaatsster hintte eerder al op een mogelijke verhuizing. Maar daar gaat ze pas over nadenken na de Olympische Winterspelen van 2026. In Milaan gaat ze voor goud op de 1000 meter. Vier jaar geleden pakte ze olympisch zilver op die afstand, achter Miho Takagi.