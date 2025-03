Zware uitdaging wacht voor Jutta Leerdam: ‘Het is de vraag of ze dat wil’

Schaatsster Jutta Leerdam staat voor een uitdagend jaar. Naast haar schaatscarrière is ze verloofd met Jake Paul, een bekende Amerikaan die aan de andere kant van de wereld woont, en werkt ze mee aan een realityshow. De vraag is hoe ze dit allemaal gaat combineren met de voorbereiding op de Olympische Spelen in Milaan volgend jaar.

Voormalig hockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken in hun wekelijkse podcast voor Sportnieuws.nl het sportweekend. Deze week gaat het over de verloving van Jake Paul en Jutta Leerdam. Ze vragen zich af of Leerdam na de Spelen in Milaan haar focus zal verleggen naar andere zaken.

Dit is de waarde van de verlovingsring met diamant van Jutta Leerdam: 'Populaire keuze bij koppels' Jake Paul ging zaterdag op zijn knieën voor zijn geliefde, de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam. Een heerlijk romantisch aanzoek werd beantwoord met een hartstochtelijk 'ja'. Jake & Jutta zijn verloofd! Leerdam kan dus voorlopig pronken met de knoepert van een ring die Paul aanbood.

Van As zegt: "Ik hoop van niet. Als ze goud wint in Milaan, wat haar grote doel is, zou het kunnen. Maar ze is nog zo jong en heeft nog zoveel potentie. Ik kan het me bijna niet voorstellen. Ze gaan nu trouwen en kunnen niet wachten om de rest van hun leven samen door te brengen."

Jutta Leerdam en Jake Paul afgemaakt door Johan Derksen: 'Het is gênant' Jutta Leerdam en Jake Paul gaan trouwen en dat zorgt natuurlijk voor enorm veel reacties. Veel mensen zijn dolblij voor het bekende stel, maar Johan Derksen niet. Hij laat op kenmerkende wijze merken dat hij het koppel helemaal niets vindt en ziet het droomhuwelijk al snel sneuvelen.

Flinke uitdaging

Toch ziet Van As ook een uitdaging: "Paul is een grote ster in Amerika en woont in Puerto Rico, waar Leerdam ook vaak wil zijn. Ze noemt dat haar thuis. De combinatie van dat leven en haar schaatscarrière is uitdagend. Als ze wil doorgaan, moet ze zich blijven focussen op haar eigen leven."

Hoog reageert: "Het kan, want ze doen het nu ook. De vraag is of ze het wil. Paul vliegt vaak naar haar als ze moet schaatsen. Nu zal ze waarschijnlijk de hele zomer daar gaan trainen."

Jake Paul hint openlijk op komst baby met Jutta Leerdam: 'Ik denk eerder het tegenovergestelde' Jake Paul heeft na zijn verloving met Jutta Leerdam onthuld dat hij ook klaar is voor een volgende stap. De Amerikaanse vechter zou niet te lang willen wachten met het krijgen van kinderen. Dat komt ook door zijn broer Logan, die al een kleintje heeft.

Ander jaar dan anders

Van As benadrukt: "Ik ben benieuwd hoe het komende jaar eruitziet. Het wordt een ander jaar dan andere jaren. Ze moet nu nog scherper zijn. Er is één meetmoment tussen kerst en oud en nieuw, het olympisch kwalificatietoernooi, waar je je moet plaatsen. En dan de Spelen, waar je moet pieken. Hoeveel afleiding kun je dan hebben? Hoe vaak kun je heen en weer vliegen?"

Hoog voegt toe: "Dat moet blijken. Afgelopen seizoen heeft ze ook veel gevlogen en was ze bij zijn bokswedstrijd tussen de World Cups door. Ze heeft laten zien dat ze het kan, maar het lijkt me vermoeiend. Steeds een jetlag, tijdsverschil en dan weer presteren."

Dit is Jake Paul: steenrijke en boksende influencer vroeg Jutta Leerdam op bijzondere plek ten huwelijk Waar Jake Paul is, is reuring. De Amerikaanse influencer/bokser is in Nederland vooral bekend als de verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam, maar heeft zelf een indrukwekkend imperium opgebouwd met merkwaardige stunts en een goed gevoel voor commercieel interessante projecten. Zo stapte hij zelfs met succes de ring in tegen bokslegende Mike Tyson. Hij bracht een paar winterse weken door op de tribunes van Thialf en vroeg Leerdam ten huwelijk.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend in de Sportnieuws.nl-podcast. In de nieuwste aflevering praten ze over de spannende race van Mathieu van der Poel, de pijnlijke uitschakeling van Oranje in de Nations League en natuurlijk het nieuws over de verloving van Jake Paul en Jutta Leerdam. Beluister de podcast in je favoriete app of hieronder: