Laura Benschop, de vrouw van Ajacied Davy Klaassen, geniet deze week van wat tijd voor zichzelf. Ze werd verrast door haar vrienden met een tripje naar het Spaanse eiland Ibiza.

Dat laat Benschop weten via sociale media. Ze plaatst een aantal foto's van de vakantie op Instagram en daaruit blijkt dat ze het erg naar haar zin heeft gehad. Ze liet de middenvelder van Ajax en hun dochter Cruz achter in Amsterdam en genoot van de Spaanse zon.

Ibiza staat bekend om zon, zee en strand, maar ook als feesteiland. Daar was Benschop wel op voorbereid. Ze had een perfecte, glinsterende outfit bij voor een avond uit. De influencer straalt in een wit rokje met zilveren glitters en een bijpassende korsettop.

Verder vulde ze haar dagen met shoppen, zwemmen en lekker eten, zo is te zien op de foto's. De vakantie was een uitstekend idee van haar vrienden. "Wat geef je iemand die net een baby heeft gekregen? Mijn vrienden: een trip naar Ibiza", schrijft Benschop bij het bericht op Instagram.

Afstand

Ze zal haar grote liefde Klaassen waarschijnlijk wel gemist hebben. Benschop liet eerder deze week op TikTok nog weten dat ze elkaar door de drukke voetbalcarrière van de Ajacied niet altijd kunnen zien.

Ajax speelde dinsdag nog in de Champions League een uitduel tegen Olympique Marseille (4-0) en dus was Klaassen even weg van huis. "Ik weet hoe een lange afstand voelt", schreef zijn vrouw op TikTok bij een kaart waar de afstand tussen Amsterdam en Marseille stond aangegeven. Dat is 21 uur en 17 minuten rijden. "Helemaal leuk en aardig dat Champions League, maar wat moet ik nu eten vanavond", grapte ze.

Lange relatie

De twee kennen elkaar al meer dan vijftien jaar. Ze zaten op dezelfde school, maar de vonk sloeg niet meteen over. Inmiddels zijn ze ruim acht jaar samen. Het koppel trouwde in de mei 2024 in Italië. Op 9 maart 2025 werd dochter Cruz geboren.