Oud-topvoetballer Mats Hummels en zijn veelbesproken vriendin Nicola Cavanis zijn op opmerkelijke wijze gespot bij het trainingscomplex van Bayern München. Het stel liep hand in hand over het terrein, maar wat de Duitser in zijn andere hand had, leek een hint over zijn toekomst. "Wat willen ze hiermee zeggen?"

De oud-verdediger bracht vrijdag met zijn tien jaar jongere vriendin een bezoekje aan Duitse topclub Bayern München. Hummels begon daar zijn carrière in 2006 en maakte in 2009 de overstap naar Borussia Dortmund, waar hij het grootste deel van zijn loopbaan doorbracht. Van 2016 tot 2019 speelde hij opnieuw een periode voor Bayern.

Wat de reden voor zijn bezoek aan het trainingscomplex was, blijft geheimzinnig. Nog mysterieuzer was een boodschap op zijn drinkfles. Daar was een kop van het Duitse medium BILD te zien van een interview met Cavanis. Het 26-jarige model wachtte hem buiten op en samen liepen ze hand in hand naar de auto.

'Ik wil trouwen en kinderen'

In zijn vrije hand hield Hummels de drinkfles vast. Daarop was het artikel van BILD uit 2024 afgebeeld, met de titel: 'Ik wil trouwen en kinderen krijgen aan het eind van mijn twintigerjaren'. Het is een quote van zijn vriendin, die die leeftijdsfase inmiddels bereikt heeft.

Het stel lijkt de spot te drijven met het medium. BILD vroeg Hummels om een reactie, maar de 36-jarige wilde niet reageren. "Wellicht is het een grappige herinnering van Mats aan de grote droom van Nicola", suggreert het Duitse medium. De twee maakten eind 2023 hun relatie bekend.

Ex-vrouw Cathy

De voormalig international is al een keer getrouwd geweest met de 37-jarige Cathy. Ze kregen een zoon, Ludwig (7), en besloten in 2022 te scheiden. Zijn ex-vrouw is niet altijd even blij met de nieuwe relatie van Hummels. Ze was bijvoorbeeld boos omdat ze gepasseerd werd bij zijn afscheid in Dortmund, terwijl Cavanis wel aanwezig was.

Voetbalcarrière

Hummels begon in de jeugd van Bayern München, maar brak door bij Dortmund onder coach Jürgen Klopp. Hij werd met de club tweemaal kampioen en haalde in 2013 de Champions League-finale. In 2016 verkaste hij naar Bayern, maar drie jaar later keerde hij weer terug bij Dortmund. Met die club verloor hij in 2024 nog een keer de Champions League-finale. Hummels speelde vorig seizoen voor AS Roma en besloot daarna om een punt achter zijn loopbaan te zetten.

De verdediger was ook jarenlang een vaste waarde in het Duitse elftal en won met de nationale ploeg in 2014 het WK in Brazilië. Hij speelde tussen 2010 en 2023 in totaal 73 interlands en scoorde daarin vijf keer. Twee van die doelpunten maakte hij tijdens het gewonnen WK.