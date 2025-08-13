Ajacied Davy Klaassen en zijn vrouw Laura Benschop verwelkomden in maart hun eerste kindje. Het stel leeft nog steeds op een roze wolk met dochtertje Cruz, zo blijkt uit beelden van het gezin op TikTok.

Het Eredivisie-seizoen is inmiddels weer begonnen. Klaassen kwam zondag weer in actie met Ajax, dat met 2-0 won van het gepromoveerde Telstar. Maar zijn vrije uren brengt de middenvelder het liefst door met zijn nieuwe grote liefde.

Dat is uiteraard zijn dochtertje Cruz. Zij is inmiddels vijf maanden oud en probeert al een beetje te kruipen door de tuin van Klaassen en Benschop. Hoewel ze nog niet echt vooruit komt, blijft haar vader vol bewondering kijken naar zijn kleine meid. "Hij is gehypnotiseerd", schrijft Benschop bij de beelden.

Laura kan wel genieten van de speciale band tussen vader en dochter. "Zorg dat je een an hebt die hetzelfde kijkt als de manier waarop Davy naar Cruz kijkt", geeft ze haar volgers als advies.

Haar

In de beelden op TikTok is ook de dikke bos haar van Cruz weer te zien. Daar sprak Benschop zich al eerder over uit. "Wanneer je ervan houdt om haren te doen en je baby geboren is met heel veel haar", schrijft ze dolblij op Instagram bij een video waarop te zien is hoe ze de bos krullen van Cruz met een borstel in model brengt. "We zijn een match made in heaven", concludeert ze trots. Laura heeft een opleiding tot haarstylist gevolgd en kan die skills dus ook toepassen op haar dochter.

Johan Cruijff Arena

Vlak voor de start van het nieuwe voetbalseizoen, beleefde het koppel ook al een mooi moment met dochter Cruz. Zij maakte namelijk voor het eerst haar opwachting in de Johan Cruijff Arena tijdens de open dag van Ajax. Ze was toepasselijk gekleed in een Ajax-shirt met de tekst: 'Klaassen 2025'.

Klaassen komt op 17 augustus weer in actie met zijn ploeg. Dan speelt het team van John Heitinga een uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

