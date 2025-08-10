Voor Ajax begon zondag de Eredivisie en dat betekende ook dat Davy Klaassen weer op het veld stond. Hij zag van dichtbij hoe Wout Weghorst de ploeg van John Heitinga met twee goals een 2-0 zege op Telstar bezorgde. Nu Klaassen weer op het veld staat, betekent het dat zijn vrouw Laura, naast het aanmoedigen van de middenvelder, kan genieten van waardevolle momenten samen met hun pasgeboren dochter.

Zij is in ieder geval dolblij met de volle bos krullen van dochter Cruz, die afgelopen maart werd geboren. "We zijn een match made in heaven", schrijft de voetbalvrouw trots op Instagram terwijl te zien is hoe ze vol enthousiasme het haar van de kleine telg in model brengt.

'Wanneer je ervan houdt...'

Dochter Cruz kwam begin van dit jaar ter wereld en heeft al een flinke bos haar. Iets waar Benschop erg blij mee is. "Wanneer je ervan houdt om haren te doen en je baby geboren is met heel veel haar", schrijft ze dolblij op Instagram bij een video waarop te zien is hoe ze de bos krullen van Cruz met een borstel in model brengt. "We zijn een match made in heaven", concludeert ze trots.

Haartransplantatie

De middenvelder is ook gezegend met een volle bos haar, al heeft hij dat niet van nature. Daarvoor onderging hij een haartransplantatie. Klaassen is lang niet de enige voetballer die een cosmetische ingreep onderging om een volle bos haar te krijgen. Ook onder meer Noussair Mazraoui, David Beckham, Ruud Gullit en Marco van Basten ondergingen een soortgelijke ingreep.

De eerste keer

Vlak voor de start van het nieuwe voetbalseizoen, beleefde het koppel een mooi moment met dochter Cruz. Tijdens de open dag van Ajax, bracht de jonge telg namelijk voor het eerst een bezoek aan de Johan Cruijff Arena. Ze was toepasselijk gekleed in een Ajax-shirt met de tekst: 'Klaassen 2025'.

