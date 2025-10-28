Laura Benschop, de vrouw van Ajax-middenvelder Davy Klaassen, heeft een opvallende overweging gedeeld op TikTok. Haar volgers reageren geschokt en smeken haar om niets aan haar uiterlijk te veranderen.

Klaassen en Benschop kennen elkaar al sinds hun jeugd. De voetballer en de haarstyliste trouwden in de zomer van 2024 en maakten vervolgens bekend in verwachting te zijn van hun eerste kindje. In maart van dit jaar werd dochter Cruz geboren.

Dat heeft Benschop aan het denken gezet. "Ik zie dat veel vrouwen die voor het eerst moeder worden hun haar kort knippen. Zal ik dat ook doen?", vraagt ze haar volgers op TikTok. Ze heeft haar lange lokken aan de onderkant vastgezet om te zien hoe een korte coupe haar zou staan.

'Niet doen!'

De reacties zijn duidelijk: niet doen. "Het staat je fantastisch, maar doe het alsjeblieft niet. Je haar is zo mooi lang en gezond", schrijft iemand. "Neeeee niet doen", zeggen anderen. "Je bent juist de queen met gezonde lange haren."

Lange haren

De influencer staat inderdaad bekend om haar lange haren. Die weet ze altijd mooi in model te brengen en ze deelt haar tips met haar volgers. "Mijn haar is het uitgangspunt van elke look", vertelde Benschop ooit aan Vogue. Ze stelt haar volgers dan ook snel gerust. "Grapje, ik zou te veel vrije tijd overhouden met kort haar."

Opvallend genoeg is dochter Cruz ook al sinds haar geboorte gezegend met een flinke bos krullen. Dat terwijl Klaassen zelf wat meer moeite heeft moeten doen voor een volle coupe. Hij onderging namelijk een haartransplantatie. Dat komt tegenwoordig steeds vaker voor in de voetbalwereld. Ook onder meer Noussair Mazraoui, David Beckham en Marco van Basten ondergingen een soortgelijke ingreep.

Ajax

Na een 2-0-overwinning op FC Twente is Ajax in iets rustiger vaarwater gekomen. De positie van trainer John Heitinga staat flink onder druk door de slechte resultaten. Klaassen sprak afgelopen week nog zijn frustratie uit na de nederlaag tegen Chelsea in de Champions League (5-1).

Daardoor staat Ajax nog op nul punten in de competitiefase van het toernooi. "Dat zegt dat we nog heel wat punten nodig hebben om überhaupt richting de volgende ronde te kijken. Maar laten we eerst beginnen met drie puntjes", sluit Klaassen af. De volgende wedstrijd van de Amsterdammers in de Champions League is tegen Galatasaray. Eerst spelen de Amsterdammers nog een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen in de VriendenLoterij Eredivisie.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.