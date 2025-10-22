Davy Klaassen was de eerste Ajacied die zich na de dikke nederlaag tegen Chelsea voor de camera van Ziggo Sport. De aanvoerder zag zijn ploeg er met 5-1 afgaan in de Champions League. "Dat is gewoon frustrerend."

"Het is lastig", uit Klaassen zijn gevoel. "Als je al na vijftien minuten met een minder komt en je staat 4-1 achter met rust... Al met al een kansloze avond, helaas." Kenneth Taylor, die begon met de aanvoerdersband, kreeg na een kwartier een directe rode kaart.

Trainer John Heitinga leek het tegen de Londenaren anders te willen doen. Hij koos voor Remko Pasveer onder de lat (in plaats van Vitezslav Jaros), Ko Itakura én Josip Sutalo in het centrum en James McConnell op het middenveld. Vooraf werd er door fans lovend gesproken over de opstelling. Maar lang konden zij er niet van genieten.

'Dat is gewoon frustrerend'

"Dat is gewoon frustrerend", ziet ook Klaassen. De ervaren middenvelder moest het doen met een plek op de bank. "Dan kan je plannetje in de prullenbak. Dat is zonde. 4-1, dan weet je dat het heel lastig wordt." Uiteindelijk scoorde Chelsea vlak na rust nog één keer.

Ajax staat door de nederlaag op nul punten en een doelsaldo van 1-11 in de Champions League. "Dat zegt dat we nog heel wat punten nodig hebben om überhaupt richting de volgende ronde te kijken. Maar laten we eerst beginnen met drie puntjes", sluit Klaassen af. De volgende wedstrijd van de Amsterdammers in de Champions League is tegen Galatasaray.

Eerst wachten nog duels met FC Twente (komende zondag) en sc Heerenveen in de Eredivisie.

