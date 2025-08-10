De legendarische oud-doelman Edwin van der Sar bevindt zich momenteel aan de andere kant van de wereld. Ondanks dat hij niet in ons kikkerlandje is, houdt hij zich wel bezig met een typisch Hollandse activiteit.

Voormalig Ajax-directeur Van der Sar is al een tijdje gestopt met voetbal en zijn taken als beleidsbepaler. Hij heeft daarom alle tijd voor leuke activiteiten en uitjes. Zo was hij samen met zijn vrouw Annemarie in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Hier genoten ze van de prachtige uitzichten die de stad te bieden heeft.

Je kunt de Nederlander wel uit Nederland halen, maar Nederland niet uit de Nederlander. Dat bleek eens te meer uit de Instagram-story van de oud-doelman. Hij stapte namelijk op de fiets om de stad te verkennen. “Dit is wat alle Nederlanders doen als ze ergens ter wereld een stad ontdekken", zo schreef hij op zaterdag bij de foto.

i © @edwinvandersar1 op Instagram.

Cruyff Court

Tijdens de fietstocht in de stad ontdekten de twee iets waar ze erg blij mee waren. Ze troffen namelijk een heus Cruyff Court aan. Dat is een klein sportveldje dat is aangelegd in wijken of bij scholen om kinderen en jongeren de kans te geven om samen te sporten en te spelen.

i © @edwinvandersar1 op Instagram.

Het concept is bedacht door de Johan Cruyff Foundation, opgericht door Johan Cruijff. Deze veldjes zijn op veel plekken in Nederland te vinden, maar dus ook in Maleisië. "Fantastisch om de filosofie van de Cruijff Courts ook in Kuala Lumpur te zien", zo schrijft Van der Sar erover.

Manchester United-fans

Van der Sar beleefde ook een ander mooi moment op zijn vakantie. Hij was aanwezig bij een bijeenkomst van Maleisische Manchester United-fans. De oud-doelman beleefde een van zijn hoogtepunten toen hij met de Britse club in 2008 de Champions League won, mede dankzij zijn heldenrol in de penaltyreeks.

Hij ging dan ook op de foto met twee mannen die een foto van deze legendarische avond op hun shirt hadden afgedrukt. Hij noemde de aanwezige supporters 'de beste fans'.

i © @edwinvandersar1 op Instagram.

Volgende stop

Het bezoek van Van der Sar en zijn vrouw aan Kuala Lumpur zit er inmiddels alweer op. Hun volgende stop: een van de mooie eilanden van Maleisië.