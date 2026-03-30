Na een moeizaam eerste jaar bij Ferrari lijkt Lewis Hamilton dit seizoen eindelijk zijn draai te hebben gevonden. De 41-jarige Brit kan zich steeds vaker meten met de top en mengt zich weer nadrukkelijk voorin het veld. Volgens Hamilton is dat geen toeval, maar het gevolg van een bewuste verandering in aanloop naar het nieuwe seizoen.

De zevenvoudig wereldkampioen kende de afgelopen jaren een lastige periode. Na het veelbesproken titelgevecht met Max Verstappen in 2021 heeft hij nooit meer echt om de wereldtitel kunnen vechten. Bij Mercedes kreeg hij te maken met tegenvallende resultaten, terwijl ook zijn eerste seizoen bij Ferrari vorig jaar moeizaam verliep.

Die fase lijkt hij dit seizoen achter zich te hebben gelaten. Met een sterke start van het nieuwe seizoen, dat in het teken staat van de nieuwe reglementen, laat hij zien dat hij zich weer kan meten met de top van het veld en zich opnieuw voorin kan mengen. Daarbij helpt het dat hij nu ook over een auto beschikt die hem in staat stelt om dat daadwerkelijk te doen.

Grote verandering

Volgens Hamilton ligt de basis voor zijn goede vorm in de winter. De Brit besloot het roer volledig om te gooien, met een combinatie van een mentale reset en een extreem trainingsregime. "De trainingen deze winter waren de zwaarste en meest intense die ik ooit heb gedaan", vertelt hij on gesprek met The Independent.

De grootste verandering zit volgens hem in zijn mindset. "Ik laat me niet meer beïnvloeden door alle onzin om me heen. Ik weet wie ik ben en wat ik kan", aldus Hamilton, die daarmee duidelijk maakt dat hij zich niets meer aantrekt van kritiek die vorig jaar flink te horen was.

'Niemand traint zo hard als ik'

Ook fysiek ging de Ferrari-coureur tot het uiterste. Tussen races door zocht hij de grenzen op, met onder meer een trainingsblok in Tokio waarin hij naar eigen zeggen zo’n 100 kilometer hardliep. "Ik weet dat geen van de coureurs zo hard heeft getraind als ik, zeker niet op mijn leeftijd."

Die aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen. Hamilton pakte in China zijn eerste podium voor Ferrari - los van zijn sprintracezege vorig jaar - terwijl zijn doel onveranderd blijft: een achtste wereldtitel, waarvoor hij naar eigen zeggen 'absoluut alles' op alles zet en zich met zijn huidige vorm weer nadrukkelijk mengt in de strijd.

Nieuwe liefde

Daarnaast is er nog iets veranderd in het leven van Sir Lewis Hamilton. De Brit wordt de laatste weken veelvuldig in verband gebracht met Kim Kardashian. De twee werden onlangs opnieuw samen gespot, dit keer in Tokio, waar ze arm in arm door de stad wandelden in aanloop naar een raceweekend.

De geruchten over een mogelijke relatie doen al langer de ronde. Eerder verschenen Hamilton en Kardashian samen bij de Super Bowl en werden ze ook op andere locaties gesignaleerd.