Max Verstappen werd aantal jaar geleden gek op zijn teamgenoot nadat hij een bizar ongeval kreeg tijdens een race, zo onthulde Jules Gounon, een Franse coureur die jarenlang samen reed met de Nederlander.

In een interview met Daily Sportscar blikte Gounon terug op een dramatisch incident van jaren geleden, tijdens een GT World Challenge-race in Maleisië, waar hij samen met Verstappen reed. De hoge temperaturen zorgden ervoor dat de Franse coureur het bewustzijn verloor terwijl hij aan de leiding lag.

'Je kost ons een wereldkampioenschap'

“Ik viel letterlijk flauw tijdens de race met hem in Sepang. We lagen aan de leiding. We reden vooraan en ik had het zo warm dat ik flauwviel in de Esses”, vertelde Gounon. De eerste reactie van Verstappen, die de ernst van de situatie niet besefte, was er een van frustratie. “Max kwam over de radio en zei: ‘Jules, wat doe je? Ga aan de kant, je kost ons een wereldkampioenschap!’”

Gounon was echter al buiten bewustzijn. “Het team realiseerde zich uiteindelijk dat er iets mis was toen ik niet reageerde, nadat ze me hadden verteld dat Max al twee keer had gezegd dat ik naar de pits moest”, legde hij uit. De coureur wist instinctief de auto naar de pitstraat te sturen, maar herinnert zich het moment niet. “Het was zo dramatisch, eerlijk gezegd”, bekende hij. Later werd bij hem een aandoening vastgesteld die hyperthermie en uitdroging veroorzaakte, waarna hij een medische oplossing vond om zijn lichaamstemperatuur te reguleren.

Nog een incident

Recentelijk, tijdens de openingsronde van de GT World Challenge Europe op het circuit van Paul Ricard, beleefde Gounon opnieuw een angstaanjagend moment. De coureur, die samen met coureurs Dani Juncadella en Chris Lulham reed, kreeg de avond voor de race te maken met voedselvergiftiging. Verstappen zelf was ook aanwezig in de pitbox tijdens deze race.

In een bericht op sociale media gaf Gounon meer details over het voorval: “Gisteravond had ik voedselvergiftiging, verloor ik veel vocht en sliep ik nauwelijks.” Ondanks dat zijn collega Dani hem ’s nachts naar het medisch centrum bracht, stond de Franse coureur erop om te racen de volgende dag. Hij omschreef zijn dubbele stint als 'een van de zwaarste' uit zijn carrière.

Na de bovenmenselijke inspanning verslechterde zijn gezondheidstoestand en verloor Gounon na de race opnieuw zijn bewustzijn, waarna hij urenlang behandeld moest worden in het medisch centrum.