Met dik 6,5 miljoen volgers op Instagram behoort Jutta Leerdam tot de grootste idolen in de sportwereld. De olympisch schaatskampioene is dan ook het uithangbord van diverse wereldwijd bekende merken. Voor een van haar sponsoren deed ze zelfs mee aan een voetbalwedstrijd.

Energiedrankje Celsius nodigde de Westlandse topsprintster uit om af te reizen naar Los Angeles. Eerst ging ze een hapje eten met de andere influencers, content creators en sporters die aan het merk zijn verbonden. Vooraf twijfelde de olympisch kampioene op de 1000 meter enorm over haar kledingkeuze. "Ik wil niet dat het te overheersend of kleurrijk is, dus ik dacht aan zwart", zo vertelde ze op TikTok.

Avengers

Tijdens het etentje werden ook de teams geloot voor een voetbaltoernooi waar de schaatsster aan meedeed. Ze kwam terecht in het team met de naam Avengers, gehuld in gele shirts. Op TikTok laat ze in een vlog zien hoe de wedstrijddag verliep. Het begon met het lichaam loswerken in de gymzaal, daarna laat ze zien dat ze iemand een welbekend Nederlands zinnetje leert dat eindigt met "in de keuken".

Rondom het voetbalveldje dat is aangelegd op een dakterras door de sponsor geniet ze van een softdrankje en een bagel. Dan is het tijd voor de finale. In een paar flitsende wedstrijdbeelden laat Leerdam zien dat ze enkele bruikbare passes strooide en dat haar team uiteindelijk de cup greep. "Het prijzengeld gaat naar het goede doelt", schrijft ze op in de slotseconden van de vlog.

Marlon Garcia

Een van Leerdams teamgenoten in Avengers was TikTok-sensatie en streamer Marlon Garcia uit Zweden. Ook hij liet een camerateam opdraven om zijn activiteiten vast te leggen. Inmiddels heeft hij al een filmpje op zijn YouTube-account geplaatst, ook heeft iemand Marlons hele vier uur durende livestream van de voetbaldag online gezet. Uit die beelden blijkt dat Leerdam ook erg vaak een mispeer gaf tegen de bal, zich niet zoveel bemoeide met het teamproces en vaak een beetje hulpeloos met haar handen voor haar buik passief stond toe te kijken.

De topschaatsster en Marlon hadden ook een gesprekje dat door veel media werd opgepikt. "Jullie zijn te veel aan het vloggen. Stop de camera's weg, focus je op de bal en scoor", was het duidelijke devies van de Nederlandse. "Ze heeft een gouden medaille gewonnen op de Olympische Spelen, ik zou waarschijnlijk naar haar moeten luisteren. Maar ik ga toch niet naar haar luisteren", reageerde de Zweedse influencer vervolgens.