Skilegende Lindsey Vonn is nog steeds aan het revalideren na haar zware crash op de Olympische Winterspelen in Milaan. Maar inmiddels lijkt ze wel een lichtpuntje in haar privéleven hebben gevonden. Ze heeft het namelijk erg gezellig met een collegaskiër.

Dat meldden bronnen van People Magazine. Vonn verblijft momenteel in New York, waar ze onlangs het prestigieuze Met Gala bezocht. Daarna verkende ze de stad met olympisch alpineskiër Matthieu Bailet.

De twee lijken het samen erg gezellig te hebben. "Ze leren elkaar beter kennen", vertelde een bron over het koppel. Ze zijn samen gaan winkelen in Soho en mochten backstage een kijkje nemen bij de musical The Outsiders op Broadway.

Winterspelen

De 30-jarige Fransman deed in 2022 mee aan de Winterspelen, maar won geen medaille. De 41-jarige Vonn heeft in haar carrière één keer olympisch goud en twee keer brond gewonnen. Ze maakte in Milaan haar comeback na zeven jaar, maar dat eindigde in een drama.

Crash

Vlak voor de Spelen had Vonn al haar kruisband gescheurd tijdens een World Cup-afdaling. Toch wilde ze in actie komen tijdens de olympische race. Ze bleef echter achter een poortje hangen en kwam op pijnlijke wijze ten val. Ze liep daarbij een complexe onderbeen breuk op en in het ziekenhuis moest haar been gered worden van amputatie.

De Amerikaanse is inmiddels acht operaties verder en nog steeds niet uitbehandeld. Het zal nog zeker anderhalf jaar duren voordat ze weer de oude is. Toch sluit ze een terugkeer op ski's nog niet uit. "Misschien ga ik met pensioen. Misschien kan ik nooit meer wedstrijden skiën en dan is dat prima. Maar ik kan emotioneel nog geen beslissing nemen op dit moment", zei ze daar onlangs over.

Liefdesleven

Ze had zich de Spelen in ieder geval heel anders voorgesteld. Voorafgaand aan het toernooi liet ze ook nog weten dat ze enthousiast was om 'voor het eerst als vrijgezel in het olympisch dorp te verblijven'.

Vonn had lange tijd een relatie met skiër Thomas Vonn. De twee waren getrouwd van 2007 tot 2013. Ook was ze een paar jaar samen met golficoon Tiger Woods. Later verloofde ze zich met ijshockeyer P. K. Subban. Die relatie kwam in 2020 ten einde.

