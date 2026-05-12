Topschaatsster Jutta Leerdam is niet alleen in Nederland een icoon in de sport. Na haar olympisch gouden medaille en met miljoenen volgers op sociale media is ze wereldwijd beroemd. Ze ontvangt dan ook vanuit alle hoeken van de wereld complimenten over haar 'legendarische liefde' met Jake Paul.

Na het afgelopen schaatsseizoen, waarin Leerdam goud won op de 1000 meter tijdens de Olympische Spelen in Milaan, brengen de Nederlandse en haar Amerikaanse verloofde veel tijd met elkaar door. Na een bezoekje van de schaatstopper aan de Verenigde Staten ging Paul mee naar Frankrijk voor een wintersportvakantie met de familie Leerdam.

Geruchten over breuk

Maar daarna was het even stil rond de twee en verbleven ze allebei in hun eigen land. Er laaiden meteen geruchten op over een breuk. Paul beet op sociale media van zich af en liet weten dat het nog steeds goed gaat tussen de twee. "Er wordt de afgelopen jaren zoveel onjuiste informatie over Jutta verspreid. Het moet stoppen", aldus de bokser.

Inmiddels blijkt wel dat de twee nog steeds dolgelukkig met elkaar zijn. Dat is ook te zien in de nieuwste TikTok van Leerdam. De 27-jarige poseert voor de camera in de slaapkamer en Paul springt naar haar toe om haar een kus en knuffel te geven. 'Legendary love', klinkt de muziek op de achtergrond.

Complimenten

Er wordt massaal gereageerd door de miljoenen volgers van Leerdam. "Druk die geruchten de kop in, meid", laat iemand achter. "Ik vind jullie geweldig samen. Jullie liefde spat er vanaf, vandaar alle jaloezie. Blijf maar samen stralen, want jullie zijn gemaakt voor elkaar", reageert een Nederlandse fan.

Maar ook in het buitenland zijn ze onder de indruk van het koppel. Er worden bijvoorbeeld complimenten uitgedeeld vanuit Mexico, Italië, Estland, Chili en Brazilië. "Het zijn net kinderen, ze zijn helemaal verliefd."

Schaatscarrière

Leerdam verblijft momenteel bij Paul in zijn woonplaats Puerto Rico. De 29-jarige bokser heeft op zijn landgoed ook een volledig uitgeruste gym, waar Leerdam kan trainen voor het komende schaatsseizoen. Het is echter nog maar de vraag of ze dan weer terugkeert op het ijs. De schaatskampioene heeft nog geen duidelijkheid gegeven over haar toekomst.

Ze heeft met haar olympisch gouden medaille haar grote droom waargemaakt en wil zich nu wellicht richten op een andere wens. Ze liet eerder in een interview weten dat ze er ook van droomt om ooit moeder te worden. Bovendien moet er ook nog een bruiloft gepland worden. Leerdam en Paul zijn sinds maart 2025 verloofd.

