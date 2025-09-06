Jannik Sinner heeft zich naar zijn vierde grandslamfinale van het jaar geslagen. De Italiaanse toptennisser won al de Australian Open en Wimbledon. Wat is zijn grote geheim, de liefde misschien? In New York op de US Open zat een potentiële vriendin op de tribune.

Sinner rekende vrijdagnacht (Nederlandse tijd) af met de Canadees Félix Auger-Aliassime. Er waren even zorgen om de Italiaan, die een medische time-out aanvroeg. Toch rolde hij zijn tegenstander redelijk simpel op: 6-1 3-6 6-3 6-4. Dus mag hij zich opmaken voor een nieuwe strijd met Carlos Alcarz, die hij ook al trof in de finales van Roland Garros en Wimbledon.

Ex-vriendin van F1-coureur gespot

Wie weet zal hij worden aangemoedigd door het Deense model Laila Hasanovic. Zij was tot begin dit jaar samen met Mick Schumacher, de zoon van Formule 1-legende Michael. Hasanovic werd door de camera's op de US Open eruit gepikt en op beeld getoond. Fans raakten dan ook niet over haar uitgepraat op sociale media.

Een paar maanden terug was Hasanovic ook al op Wimbledon. In New York werd Sinner ook al betrapt met haar als achtergrond op zijn telefoon. De simpele rekensom lijkt dan dat de twee een stelletje zijn, maar er is nog niks officieels gemaakt. Hij erkende op de US Open wel verliefd te zijn. "Maar we praten niet over onze privélevens", voegde hij eraan toe.

Sinner was tot vorig jaar samen met de tennisster Anna Kalinskaya. Na zijn eindzege op de US Open in 2024 zoende hij haar nog in het publiek, alleen in het najaar strandde de relatie. Sindsdien gonsde het van de geruchten over Sinners liefdesleven, dat nu een vlucht lijkt te hebben genomen.

