Louis van Gaal bracht eind december heel wat teweeg in Nederland. Hij zette zich als ambassadeur van Spieren voor Spieren in voor de inzamelingsactie van 3FM Serious Request. Er werd een recordbedrag opgehaald en daar zijn de dj's uit het Glazen Huis hem nog steeds heel dankbaar voor.

Van Gaal blikt bij Pauw & De Wit terug op de inzamelingsactie. Hij krijgt een reeks hoogtepunten te zien en dat raakt de oud-voetbaltrainer. "Nou ik heb nu ook last van tranen in mijn ogen, maar dat is meer een medisch probleem", zegt hij met een lach.

Recordbedrag

Toch kijkt hij ook geëmotioneerd naar de samenvatting van Serious Request. "Het is ongekend, maar ook de wijze waarop." Heel Nederland kwam in beweging en het Glazen Huis in Den Bosch werd druk bezocht. Uiteindelijk werd er een recordbedrag van 18,4 miljoen euro opgehaald.

Dat gaat allemaal naar Spieren voor Spieren, een stichting die Van Gaal aan het hart gaat. Hij is al jaren ambassadeur van het goede doel en staat in nauw contact met kinderen met spierziektes, vooral zijn 'bonuskleindochter' Coco. Zij had ook een grote rol tijdens Serious Request.

Kinderen als Coco kunnen met het enorme bedrag een eind op weg geholpen worden. "Maar het volk in Nederland moet niet denken dat het nu klaar is. Dit is het begin", benadrukt Van Gaal. "Maar er is wel een beweging onstaan door Serious Request en met name moet ik mijn dank uitspreken naar die dj's. Want dat is echt ongelooflijk."

Hartverwarmende boodschap

Andersom zijn ook de dj's uit het Glazen Huis, Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Mart Meijer dankbaar voor de samenwerking met Van Gaal. Dat vertellen ze in een video die de 74-jarige in de uitzending te zien krijgt. "Hij is wel de coach en de motor geweest van de hele week", zegt Meijer. "Het was heel mooi om te zien dat hij zo taakbewust is en zichzelf ook op een tweede of derde of vijfde plek kan zetten als er andere dingen belangrijker zijn. Als we het maar voor dat ene doel doen. En dat waren die kinderen van Spieren voor Spieren."

"Ik vond het een hele warme, hele betrokken man, die ons van de eerste tot en met de laatste seconde gesteund heeft", vervolgt Van Deelen. "Een ambassadeur zoals ik nog nooit heb gezien." Ook zijn topsportmentaliteit kwam naar voren. "Hij was heel fanatiek van tevoren: 'We gaan een record halen!", imiteert de dj Van Gaal. "En na afloop zei hij ook: 'hier gaat nooit meer iemand overheen'."