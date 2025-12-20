Ajax verspeelde zaterdagavond dure punten tegen NEC. De ploeg van Fred Grim speelde een half uur met een overtal, maar wist daar niet van te profiteren. De teleurstelling overheerst flink bij de Amsterdammers en dat komt vooral door het matige verdedigen. "Dat is een vrij simpele actie voor een linksbenige speler", zegt Grim desgevraagd tegen Sportnieuws.nl.

NEC speelt het hele seizoen al zéér aanvallend en opportunistisch, maar toch werd Ajax zowel bij de eerste als tweede helft overdonderd in de openingsfase. "Ik heb er geen verklaring voor. We hebben benadrukt dat NEC opportunistisch speelt en met veel mensen voor de bal. Dan snap ik niet dat we de eerste goal zó makkelijk tegenkrijgen. In de rust hebben we het wéér aangegeven, maar het overkomt ons het weer. Misschien moeten we het niet meer benoemen...", zegt Grim.

Woeste Grim

Bij de openingstreffer van Bryan Linssen was Grim al aan het mopperen, maar bij de 2-2 ging de ervaren coach behoorlijk door het lint. Hij neemt het Lucas Rosa kwalijk dat hij Sami Ouaissa zo gemakkelijk laat passeren. "We geven die gelijkmaker zó eenvoudig weg", zegt Grim met hoorbare irritatie in zijn stem. "Dat is een vrij simpele actie voor een linksbenige speler, die van buiten naar binnen komt."

De oud-keeper van Ajax heeft ervaring met zulke situaties en vindt dan ook dat Rosa zijn verdediging had moeten helpen. "Als verdediger moet je altijd de binnenkant afschermen om 'm vervolgens naar de zijkant te dwingen. Dan wordt de hoek om te schieten véél kleiner en dan heb je als keeper veel meer kans. Dat is gewoon niet goed verdedigd", oordeelt Grim.

Teleurstelling én tevredenheid

De zestigjarige interim-coach houdt een dubbel gevoel over aan het duel met NEC. Vooral omdat de ploeg in negen wedstrijden maar liefst zestien punten pakte. "De teleurstelling is nu aanwezig, zeker omdat je de in eindfase niet de winnende treffer weet te maken tegen tien NEC'ers. Aan de andere kant... Als ik morgen dit duel weer even de revue laat passeren en kijk naar de afgelopen weken, dan hebben we een mooie stap vooruit gemaakt."

Welke stappen heeft Ajax vooral gezet volgens Grim? "We hebben in ieder geval de laatste wedstrijden weer gewonnen en hebben bij vlagen ook het voetbal laten zien dat we graag met Ajax willen spelen. Het moet nog veel beter en we moeten echt stappen blijven maken. Dat ziet iedereen, maar de eerste stap is in ieder geval gezet", legt de coach uit. Hij heeft vooral gehamerd op het verbeteren van het teamgenoten. "Daarin een enorme vooruitgang hebben geboekt."

Doelstelling voor 2026

Grim heeft een duidelijke doelstelling voor de tweede seizoenshelft. "Het móét beter. Als je ziet hoe makkelijk onze tegenstanders op het doel van ons mogen schieten, dat moeten we echt veel beter doen", schetst de oefenmeester, die zelf wel meteen een nuance plaatst. "Tegen Feyenoord hebben we dat wel héél goed gedaan, alleen nu was het weer een stuk minder. Er is verdedigend nog niet genoeg stabiliteit", zegt Grim, die ook uitsluitsel kan geven over zijn positie. "Voorlopig blijf ik coach van Ajax 1, totdat er een nieuwe technisch directeur is. Dan kijken we verder."

