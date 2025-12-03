Louis van Gaal mengde zich dinsdagavond in de discussie over het probleem bij Ajax met de eigen hooligans. Op de dag dat de wedstrijd tegen FC Groningen in een leeg stadion moest worden afgemaakt, liet de ex-toptrainer zijn licht schijnen op de nijpende situatie binnen zijn voormalige werkgever.

Van Gaal vindt dat de politiek strengere regels moet maken en die moet handhaven om vuurwerkacties zoals afgelopen zondag bij Ajax-FC Groningen te voorkomen. Dat zei hij bij de talkshow Pauw & De Wit. "Het is een maatschappelijk probleem. Dit heeft met normen en waarden te maken."

'Regels maken'

Volgens Van Gaal, die in het stadion zat ten tijde van de vuurwerkacties, is het een vorm van criminaliteit. "Je moet er regels voor opstellen. Ik ga verder dan dit. Toen ik coach werd, maakte ik een lijst met regels van mij. Daar moest iedereen zich aan houden vanaf de eerste dag. De spelers mochten het mee naar huis nemen en ze mochten aanpassingen doen. Ik moest het goedkeuren, maar het moest wel nageleefd worden. Volgens mij moet de politiek dat ook onderschrijven: regels maken waar iedereen mee akkoord is. Dat kost veel meer geld, maar dit is een hellend vlak geworden.

Ajax - FC Groningen

Het duel tussen Ajax en FC Groningen werd zondag gestaakt omdat fans van de harde kern van de club uit Amsterdam veel vuurwerk op het veld bleven gooien. Het duel werd dinsdagmiddag met vijf minuten en tien seconden op de stadionklok hervat. Ajax won met 2-0 door doelpunten van Mika Godts en Aaron Bouwman. Daarmee werd voorkomen dat er een stokoud negatief clubrecord werd gevestigd.

Op sportief gebied nog jaren nodig

Volgens Van Gaal heeft Ajax op sportief gebied nog wel twee jaar nodig om er bovenop te komen. Dat heeft dan weer te maken met de puinhoop die is ontstaan sinds het vertrek van technisch directeur Marc Overmars om de dickpic-affaire. De Duitser Sven Mislintat werd aangetrokken als zijn vervanger en vervolgens raakte Ajax in een vrije val. Vorig seizoen stond de recordkampioen van Nederland zelfs op de laatste plaats in de Eredivisie en is er inmiddels al een handvol trainers gesneuveld in Amsterdam.

