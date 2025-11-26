Oud-bondscoach Louis van Gaal heeft zich uitgesproken over het beeld van hem dat wordt geschetst in de media. Volgens de 74-jarige staat dat volledig in contrast met de werkelijkheid. Dat merkt hij ook op straat.

Van Gaal vertelt over zijn band met de media in gesprek met Weekend. Nu hij met pensioen is, merkt hij dat het beeld wat mensen van hem hebben is veranderd. Op het veld liet hij een andere kant zien, dan hoe hij werkelijk is.

"Het beeld dat de media van mij schetst, is verkeerd", aldus Van Gaal. Hij vindt dat voetbal sowieso niet goed wordt weergegeven door de pers. "Op televisie zien mensen mij steeds in gevechtshouding."

'Fijne persoonlijkheid'

Na zijn pensioen gingen mensen hem anders benaderen. Dat merkt hij ook op straat. "Het verschil is ongelofelijk" Naar eigen zeggen heeft hij een 'fijne persoonlijkheid'. Die komt nu steeds meer bovendrijven.

"Ik ben nu drie jaar uit de media en zo populair als wat op straat", legt hij uit. “Ik word overal gevraagd voor foto’s en handtekeningen. Dat komt doordat ik niet meer in de media ben, dat is het gewoon.”

Gezondheid

De oefenmeester gaf onlangs ook een update over zijn gezondheid. "In vergelijking met de laatste drie jaar gaat het steeds beter. De laatste operatie is een jaar geleden, dus ik heb bijna alles wel achter de rug. Mijn waarden blijven heel laag, dus ik mag hopen dat het goed komt. Ik sta hier vrij positief", zei de ex-toptrainer tegen Sportnieuws.nl.

Hij geniet nu van tijd met zijn familie en sluit een terugkeer in het voetbal dan ook uit. "Op dit moment gaan mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen voor. Zij hebben altijd moeten leven met een opa, man of vader die altijd onder de druk van de media moest presteren."

