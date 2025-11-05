Luis Diaz (28), de topvoetballer die Bayern München dinsdagavond met twee goals naar een 2-1 zege loodste tegen PSG in het 'Parc des Princes', heeft een golf van haat over zich heen gekregen. De Colombiaan kreeg direct rood na een keiharde tackle van achteren op PSG-ster Achraf Hakimi. Het ging zelfs zo ver dat de aanvaller het doelwit werd van een schokkende aanval van een Parijse journalist.

Diaz, drie maanden geleden voor 70 miljoen euro overgenomen van Liverpool, was zowel engel als duivel voor Bayern München. Na een helft waarin hij twee keer scoorde, liet de Bayern-speler zijn team vlak voor rust met tien man achter. Scheidsrechter Maurizio Mariani gaf aanvankelijk geel, maar nadat hij zag hoe Hakimi, ondersteund door de medische staf van PSG, het veld verliet en niet meer op zijn linkervoet kon staan, bekeek de Italiaan de harde schaarbeweging op de rechtsback van de Europese kampioen via de VAR-monitor en stuurde Diaz alsnog naar de kleedkamer.

'Zou een zware klap zijn'

De Marokkaanse international werd na de wedstrijd op krukken gezien, met een orthopedische brace om zijn geblesseerde enkel. Morocco World News uitte grote bezorgdheid: "Deze blessure komt op een cruciaal moment, nu Marokko zich voorbereidt om voor het eerst sinds 1988 de Afrika Cup te organiseren. De afwezigheid van Hakimi, een sleutelfiguur in de recente internationale successen van het nationale team, zou een zware klap zijn voor de verdediging van het team als hij niet op tijd herstelt.”

'Dit is een catastrofe'

Veel agressiever was de reactie van een Parijse journalist, die van kritiek overging op bedreigingen. Op zijn X-account schreef Said Amdaa tijdens de Champions League-wedstrijd: "Luis Diaz, als je Hakimi blesseert voor de Afrika Cup, dan zal ik je tot het einde van je carrière onder druk zetten! Voor mij is dit een persoonlijke kwestie. De grootste nachtmerrie voor Marokko... Achraf Hakimi moet geblesseerd het veld verlaten. Hij kan niet eens zelfstandig naar de kleedkamer lopen. DIT IS EEN CATASTROFE.”

Le pire cauchemar possible pour le Maroc… Achraf Hakimi sort sur blessure. Il ne peut même pas aller dans le vestiaire sur ses 2 jambes. C’EST UN DÉSASTRE. 😰



Luis Diaz, tu es un criminel. pic.twitter.com/X2htqWvjzv — Said Amdaa (@SaidAmdaa) November 4, 2025

Je regarde le match les yeux vitreux. Quel intérêt de tacler par derrière à mi-terrain !? J’espère que ce rouge sera sanctionné d’une lourde suspension par la suite contre Luis Diaz. À part l’égo, je ne vois pas d’autres explications. Dégoûté.



Tellement cruel pour Hakimi 🤍🙏🏽 — Said Amdaa (@SaidAmdaa) November 4, 2025

Bijzonder voor Marokko

De Afrika Cup 2026 is heel bijzonder voor Marokko, dat het toernooi voor de tweede keer organiseert, na 1988. Bovendien is Hakimi (geschat op 80 miljoen euro door Transfermarkt) veruit de beroemdste en meest waardevolle speler van het team dat als favoriet wordt beschouwd voor de titel in Afrika. De diagnose van Hakimi kwam een dag na de ernstige tackle van Diaz. De vleugelverdediger is naar verwachting drie tot vijf weken uitgeschakeld. De Afrika Cup begint vlak voor kerst op 21 december.