Volgens Ali Boussaboun moet Nederland serieus rekening houden met Marokko in de komende jaren. De Atlasleeuwen maken de afgelopen tijd al veel indruk en dat kan bij de komende twee grote toernooien nóg duidelijker worden. De dertienvoudig international is vol lof over de Marokkaanse voetbalbond, die zich inzet om spelers de faciliteiten van een topvoetballand te bieden. "Je weet niet wat je ziet...", zegt Boussaboun.

Marokko timmert de laatste jaren behoorlijk aan de weg. Niet alleen de nationale ploeg maakt indruk, maar ook jeugdteams staan er uitstekend op. Boussaboun benadrukt dat de Marokkaanse voetbalbond (FRMF) druk bezig is om nóg meer stappen te zetten in de goede richting. "Afrika heeft natuurlijk altijd achter gelopen met heel veel dingen, maar Marokko wil dat nu helemaal op orde brengen", licht hij toe in gesprek met Sportnieuws.nl.

Voorbeeld nemen aan Europa

De FRMF kijkt daarbij veel naar Europese voorbeelden, weet de oud-profvoetballer van Feyenoord en NAC Breda. "Er wordt natuurlijk veel gekeken naar Europa om de jeugdopleidingen en organisaties beter te maken. Said Ouaali (voormalig hoofdjeugdopleiding bij Ajax, red.) doet bijvoorbeeld fantastisch werk in Marokko, maar er zijn ook mensen uit Frankrijk en Portugal die een bepaalde achtergrond hebben", aldus Boussaboun.

Hij noemt ook Mohamed Ouahbi, de trainer die Marokko dit jaar naar de wereldtitel op het WK onder 20 leidde. "Die heeft jarenlang bij Anderlecht gelopen, dus zijn kunde is ook gewoon meegenomen. De bond is fantastisch bezig", stelt Boussaboun, ook met betrekking tot de professionalisering van de infrastructuur en andere randzaken. "Dan zie je op een gegeven moment dat je daar de vruchten van plukt. Ik vind het prachtig om te zien."

Impact van verbeterde faciliteiten

Boussaboun wijst op de impact van de ontwikkelingen op het trainingscomplex van Marokko. Tijdens een recent bezoek was hij onder de indruk van wat hij daar aantrof. "Je weet niet wat je ziet...", vervolgt hij. "Ik kan het vergelijken, want ze spelen op hetzelfde complex. Nou, toen ik daar aankwam herkende ik het niet eens."

"Het is echt een ongelooflijk verschil met vijfsterrenhotels, de beste middelen om te trainen en te herstellen, prachtige overdekte velden en zelfs padelbanen. Geloof me, als je daar terechtkomt, zal je zeker niet klagen. En het mooie is, ze waren laatst bezig om om een nieuw hotel te bouwen op het complex, nóg moderner dan ze al hadden. Het is bizar", klinkt de lofzang van Boussaboun.

'Brazilianen van Afrika'

Het nationale team kende een perfecte reeks in de WK-kwalificatie. In acht wedstrijden wisten de Leeuwen van de Atlas alles te winnen. Daarnaast presteerden ze sterk op de Olympische Spelen en won het Onder 20-team het WK. "En dan heb je spelers als Achraf Hakimi, Ismael Saibari en Brahim Diaz. Als je straks Ihattaren bijvoorbeeld ook nog aan de selectie kan toevoegen… Hou je hart maar vast", zegt Boussaboun vol lof.

Met veel vertrouwen kijkt de oud-speler uit naar de komende Afrika Cup en het WK in 2026. "We hebben een geweldige selectie, maar er komt ook een fantastische generatie aan. Zoals je hebt kunnen zien op het WK onder twintig. We hebben altijd geweten dat er heel veel Marokkaans talent was, alleen nu zie je het ook aan de resultaten. Het zijn exceptionele talenten, die hebben dat in het bijzondere wat je ook hebt in Zuid-Amerika met Brazilianen. Eigenlijk zijn de Marokkanen de Brazilianen van Afrika."

Lees hieronder het interview met Ali Boussaboun over 'de beste speler van de Eredivisie' Ismael Saibari.

'Er is nog grote slag te slaan'

Toch is Boussaboun ook kritisch. "Er is relatief nog veel werk, juist omdat het nóg beter kan", geeft hij aan. Hij doelt daarbij vooral op het ontwikkelen van tactische capaciteiten. "Dat is gewoon wat minder, daar is nog een grote slag te slaan. Maar daarom zijn ze nu ook bezig om dat helemaal op orde te krijgen. Ze hebben ook steeds meer budget en vanuit de Marokkaanse bond gaan ze ex-profs opleiden tot trainer. Juist omdat ze willen dat die jongens toekomstige trainers worden", besluit Boussaboun.