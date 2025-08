Op Cyprus is een Nederlandse voetbaltrainer gearresteerd op verdenking van seksueel misbruik. Het gaat om de 40-jarige Jamory L., die in het verleden werkzaam was voor onder meer FC Twente.

Het nieuws werd gebracht door het Cypriotische Philenews en is bevestigd door De Telegraaf. L. zit volgens de verhalen al sinds midden juli vast vanwege seksueel misbruik (van een minderjarige), het sturen van seksueel getinte berichten en het vergaren van naaktfoto's. Dat deed de Nederlander bij APEA Akrotiri, de club waar hij tot voor kort eigenaar van was.

L. houdt mensen in zijn greep

De veroordeelde Nederlander blijkt een machtig man op Cyprus, zo stelt De Telegraaf. "Iedereen op het eiland in de voetballerij weet ervan", vertelt een anonieme bron. "Maar niemand durft er veel over te zeggen. Hij is best machtig. Het wordt nu vooral doodgezwegen."

L. zou zeker één voetballer seksueel hebben misbruikt en ook naaktfoto's van diegene hebben gekregen onder dwang. Om hoeveel foto's het gaat is niet precies bekend. De Nederlander zou ook bij andere jeugdspelers met succes naaktbeelden hebben geforceerd. Dat deed hij door geld aan te bieden en seksspeeltjes.

Voormalig hoofd jeugdopleiding

L. was sinds januari 2020 eigenaar van APEA. Daarvoor was hij vooral werkzaam als hoofd jeugdopleiding. Dat deed hij onder meer bij FC Twente, waar hij over de vrouwentak ging. L. fungeerde daarnaast als rechterhand van Arjan Veurink bij FC Twente Vrouwen. Veurink is de nieuwe bondscoach van de Oranje Leeuwinnen.

In een verder verleden was L. jeugdtrainer bij FC Volendam en FC Utrecht. Verder trainde hij enkele jaren amateurclub SV Huizen. Sinds 2015 was hij al woonachtig op Cyprus, waar hij voor APEA rollen vertolkte bij Anorthosis en Aris Limassol.

Nog altijd achter de tralies

L. liep tegen de lamp toen ouders van de minderjarige voetballer het appverkeer zagen. Zij besloten naar de politie te stappen, waarop de Nederlander werd opgepakt. Ook werden al zijn elektronische apparaten zoals telefoons en computers ingenomen. Het onderzoek tegen L. - wiens hechtenis al werd verlengd - loopt nog altijd.