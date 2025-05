Basketballegende (64) beschuldigd van seksueel misbruik minderjarige: 'Ik dacht dat ze 18 was'

Voormalig NBA-speler en -coach Byron Scott wordt beschuldigd van seksueel misbruik van een minderjarige. De destijds 15-jarige zou zijn aangerand in een schoolgebouw, meldt de Daily Mail.

Het vermeende misbruik zou hebben plaatsgevonden in de zomer van 1987 - toen Scott 26 jaar oud was - op de Campbell Hall School in Los Angeles. Volgens de aanklacht, die door de Britse media is geverifieerd, bezocht Scott de school tijdens een evenement met de Lakers.

'Onschuld werd verwoest'

Hayley Dylan, die 15 jaar oud was ten tijde van het vermeende misbruik, heeft ervoor gekozen haar identiteit te onthullen en vervolgt Scott voor aanranding, vrijheidsberoving en het opzettelijk toebrengen van emotioneel leed. In de 20 pagina's tellende aanklacht legt de aanklaagster uit dat ze op het moment van de aanranding 'nog nooit een jongen had gekust' en dat daarna 'haar onschuld werd verwoest en haar leven voor altijd veranderde'.

'Dacht dat ze 18 was'

De inmiddels 64-jarige Scott, die ten tijde van het vermeende misbruik getrouwd was met Anita Scott (van wie hij in 2014 scheidde), geeft toe seksueel contact met het meisje te hebben gehad, maar zegt dat hij dacht dat Hayley 18 jaar oud was. "Onze cliënt is kapot van deze beschuldiging, die betrekking heeft op een gebeurtenis uit 1987. Hij geloofde dat de aanklaagster ouder dan 18 was en had geen idee dat ze 38 jaar later iets anders zou beweren", aldus Scotts advocate Linda Bauermeister tegen de Daily Mail.

Rijke carrière

Byron Scott is een iconische figuur in de geschiedenis van de Los Angeles Lakers. Hij won drie NBA-titels (1985, 1987 en 1988) tijdens het "Showtime" tijdperk. Gedurende zijn 14 seizoenen in de competitie speelde hij voor de Lakers, Indiana Pacers en Vancouver Grizzlies, met een gemiddelde van 14,1 punten per wedstrijd. Na zijn spelerscarrière werd hij coach en leidde hij teams zoals de New Jersey Nets, New Orleans Hornets, Cleveland Cavaliers en de Lakers. In 2008 werd hij uitgeroepen tot Coach van het Jaar.