Mathieu van der Poel spendeert natuurlijk veel van zijn tijd op de fiets, maar het wielerfenomeen heeft nog andere hobbys. De ex-wereldkampioen dook eerder al op bij de Ryder Cup golf en donderdag speelde hij ook een paar holes met de Nederlandse topspeelster Anne van Dam.

Van der Poel is regelmatig op de golfbaan te vinden. De Nederlander houdt de sport als favoriete hobby naast het wielrennen en tijdens zijn vakantie in de Verenigde Staten is hij ook veel bezig met de hobby. Zo was Van der Poel al te vinden op de Ryder Cup, waar hij was uitgenodigd om te komen kijken en om een paar holes te spelen met Michael Phelps, de oud-zwemmer en meest succesvolle Olympiër aller tijden. In de bekende Bel-Air Country Club speelt hij nu ook wat holes met Van Dam.

Anne van Dam

De 29-jarige Van Dam is sinds 2010 actief in het golf. In 2012 schreef ze in Oostenrijks haar eerste amateurkampioenschap op haar naam en sindsdien is haar ster rijzende. Inmiddels is ze alweer vijf jaar actief op de bekende LPGA Tour, waar ze vijf overwinningen op haar naam heeft. Donderdag kreeg ze ook een geduchte tegenstander in de vorm van Van der Poel.

Op haar Instagram plaats Van Dam een story met de tekst 'Nice morning out', waarbij ze Van der Poel en de Bel-Air Country club tagt. De wielrenner is op de foto te zien terwijl hij wil afslaan voor de volgende hole. Van Dam maakt na de story niet bekend wie uiteindelijk de beste van de twee was. Van der Poel deelt beelden van een afslag van zijn metgezel met de afbeelding van een vuurtje erbij, ze ik kortom lekker op dreef.

Solheim Cup

Onlangs kreeg Van Dam ook nog leuk nieuws aangaande de Solheim Cup. De Nederlandse is vice-captain bij Team Europa op het toernooi en ze is ook nog eens de leidster van het Europese team tijdens de PING Junior Solheim Cup. Naast de unieke dubbelfunctie vindt de Solheim Cup ook nog eens plaats op eigen bodem in het Nederlandse Cromvoirt.