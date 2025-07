Waar allerlei topvoetballers zich momenteel in de Verenigde Staten flink in het zweet moeten werken op het WK voor clubs, kunnen Oranje-internationals Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt genieten van een welverdiende vakantie. De twee voormalig Ajacieden besloten daarin om elkaar eens op te zoeken, maar De Ligt werd ook gespot met een andere bekende sporter.

FC Barcelona en Manchester United wisten zich niet voor de nieuwe versie van het wereldkampioenschap te kwalificeren en dus hebben de spelers van die clubs een stuk langer vrij dan voetballers van bijvoorbeeld Real Madrid, Paris Saint-Germain of Chelsea. Dat geldt dus ook De Jong en De Ligt. Zij lijken er in ieder geval niet rouwig om te zijn dat ze niet hoeven te voetballen, want ze vermaken zich opperbest op hun vakantiebestemming.

De Ligt en De Jong op vakantie

De twee speelden jarenlang samen bij Ajax en de band blijkt nog steeds niet verwaterd. De Ligt deelt op zijn Instagram twee foto's met de middenvelder van Barcelona. Op de eerste foto op het strand is ook Miles, het zoontje van De Jong, te zien. Daarna is het duo samen naar een restaurant vertrokken. Het is niet duidelijk waar ze op vakantie zijn.

i Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong met Miles, het zoontje van de Barcelona-middenvelder. © Instagram / Matthijs de Ligt

De Ligt is druk op vakantie, want eerder deelde hij al een bericht waarop te zien is dat hij zelfs in deze periode hard aan het trainen is. Desondanks ging hij ook met een aantal andere bekende personen op de foto. Zo plaatste hij foto's met teamgenoot Joshua Zirkzee en met toptennisser Daniil Medvedev, die vorige week vroeg werd uitgeschakeld op Wimbledon. Ook is te zien dat De Ligt op het Ibiza een feestje bouwt met broer Wouter en Jip Molenaar, de broer van zijn vrouw Annekee.

Tweede kind op komst

Voor De Jong is het overigens een bijzondere periode, want zijn vrouw Mikky Kiemeney is in verwachting van hun tweede kind. Het is niet bekend of Miles er een broertje of zusje bij gaat krijgen. Het koppel maakte op de verjaardag van De Jong bekend dat Kiemeney zwanger is.

Wisselend succes

De Ligt en De Jong kenden een totaal verschillend seizoen. De Ligt kende in Engeland een rampseizoen, want Manchester United eindigde na het ontslag van Erik ten Hag slechts als vijftiende. Dat was de slechtste klassering in meer dan vijftig jaar. Wel haalde het nog de finale van de Europa League, maar die werd verloren van Tottenham Hotspur.

De Jong kende juist een enorm succesvol seizoen. Hij was een van de uitblinkers bij Barcelona en won de landstitel, de beker en de supercup. De Jong leek met zijn team ook de Champions League-finale te halen, maar in de halve finales ging het op het laatste moment mis. Internazionale dwong door een doelpunt in de blessuretijd een verlenging af en bleek daarin de beste.