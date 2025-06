Frenkie de Jong mag na een prachtig jaar eindelijk genieten van een welverdiende vakantie. Samen met zijn zwangere vrouw Mikky Kiemeney reisde hij af naar het zuiden van Frankrijk en daar is het koppel aan het genieten.

Waar andere Europese topclubs als Real Madrid, Paris Saint-Germain en Manchester City op dit moment in de Verenigde Staten zijn voor het WK voor clubs, hebben De Jong en zijn teamgenoten bij FC Barcelona een aantal weken vrij. De Spaanse topclub wist zich niet te plaatsen voor het toernooi.

Vakantie in Saint-Tropez

Het lijkt erop dat De Jong daar niet echt wakker van hoeft te liggen, want hij geniet momenteel samen met zijn vrouw van een vakantie in Saint-Tropez. De plaats in het zuiden van Frankrijk is een populaire vakantiebestemming voor beroemdheden en dat komt mede doordat het aan de Middellandse Zee ligt.

Kiemeney deelde een reeks foto's op sociale media waarop onder meer te zien is hoe de voetballer een duik in het zwembad neemt en zijn zwangere vrouw een aardbei eet. "De beste dagen", schrijft Kiemeney bij een van de foto's in haar Instagram Story.

Gezinsuitbreiding

De Jong en Kiemeney maakten onlangs bekend dat er gezinsuitbreiding op komst is. De twee zijn al de trotste ouders van zoontje Miles en deelden op de verjaardag van de voetballer dat Kiemeney opnieuw in verwachting is. 'We zijn iets aan het maken wat nog beter is dan een verjaardagstaart', schreef het stel toen bij een reeks foto's.

Vakantie na lang seizoen

De Jong en Kiemeney mogen na een heel lang en bovenal succesvol seizoen eindelijk genieten van hun vakantie samen. De voetballer van FC Barcelona won met de Catalaanse club de landstitel, de beker en de supercup. In de Champions League werd Barça na een waanzinnig tweeluik met Internazionale uitgeschakeld in de halve finales.

Nederlands elftal

De international speelde eerder deze maand ook nog twee WK-kwalificatiewedstrijden met het Nederlands elftal. Oranje won met 2-0 op bezoek bij Finland en versloeg Malta in eigen huis vervolgens met 8-0. Polen en Litouwen zijn de andere tegenstanders in de poule. De groepswinnaar plaatst zich voor het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.