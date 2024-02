Max Verstappen: Formule 1-wereldkampioen die auto én vriendin afpakte van concurrent

Als zoon van twee coureurs was het lot van Max Verstappen eigenlijk al bij zijn geboorte geschreven. Maar hoe hij de Formule 1 zou gaan veroveren en domineren, had niemand durven voorspellen. Hij kwam, zag en overwon. Dit is Max Verstappen, de 26-jarige racecoureur uit het Belgische Hasselt, die zich veel meer Nederlander voelt.

Het staat echt in zijn paspoort, bij nationaliteit: Belgisch. Het had dus zomaar gekund dat de geschiedenis van de Formule 1 over een Belg was gegaan. Maar hij heeft door zijn vader Jos Verstappen ook een Nederlands paspoort. En voor Verstappen zelf is er geen twijfel. “Ik woonde eigenlijk alleen maar in België om te slapen, maar overdag ging ik naar Nederland en had ik daar ook mijn vrienden. Ik ben als Nederlander opgevoed en zo voel ik me ook." Toen hij op achttienjarige leeftijd tussen beide nationaliteiten mocht kiezen, koos hij voor de Nederlandse.

Belastingparadijs en kritiek op privéjet

Overigens woont hij al lang niet meer 'in de buurt'. Toen Verstappen een riant salaris ging verdienen, besloot hij naar Monaco te verhuizen. Een waar belastingparadijs voor de allerrijksten. Dat komt hem wel goed uit. Van het geld dat hij verdiende, kocht hij onder andere een privéjet. Dat komt hem nogal eens op kritiek te staan. Van en naar alle races vliegen in een vliegtuig voor een tiental personen is voor het klimaat heel slecht. De tripjes van Verstappen stoten bezorgde burgers en andere klimaatactivisten regelmatig tegen de borst.

Verstappen is op z'n 26ste al een legende in de Formule 1. Mede dankzij zijn prestaties in het team Red Bull Racing is de sport naar een nieuw niveau getild. Hij zorgde er praktisch in z'n eentje voor dat de GP van Nederland terugkeerde op de internationale kalender op het circuit van Zandvoort. Dat was allemaal niet gebeurd als zijn vader Jos Verstappen hem niet in een kart had gezet.

Alles geleerd in het karten

Zijn race-ster was namelijk al vroeg rijzende. Op zevenjarige leeftijd begon Verstappen met karten. Hij won vervolgens meteen vier jaar op rij alles wat er te winnen viel. Bij zijn debuut in de autosportklasse in 2014 was hij al een legende. Zijn specialisme in slecht weer, zijn waanzinnige inhaalacties en zijn inzicht op het circuit heeft hij allemaal geleerd in het karten. Toch hangt er ook altijd een zweem van kritiek om Verstappen heen. In het begin van zijn carrière omdat hij te wild zou zijn en met alle risico's van dien in wilde halen. Afgelopen jaar waren de kritieken dat hij 'te dominant' zou zijn en daarmee de sport 'saai' zou maken. Het is niet gauw goed.

Verstappen reed nog geen half jaar in de Formule 3, voordat hij al voor de leeuwen werd gegooid. Red Bull zag in de Nederlander een coureur met potentie. Hij werd onderdeel van het talentenprogramma en kreeg in het najaar van 2014 voor het eerst een superlicentie. Dat is het bewijs dat je mag racen in de hoogste autosportklasse. Inmiddels kost hem dat jaarlijks meer dan een miljoen euro. Drie dagen na zijn zeventiende verjaardag maakte hij officieel zijn debuut in de Formule 1: hij mocht Jean-Eric Vergne vervangen bij Toro Rosso tijdens de vrije training van de GP van Japan en klokte daarin als broekie de twaalfde tijd.

Debuut met nummer 33

Bij Toro Rosso had Verstappen Carlos Sainz junior als teamgenoot. Ook de Spanjaard debuteerde bij het zusterteam van het grote Red Bull. Een kleine zes maanden na zijn debuut tijdens de vrije training in Japan, mocht Verstappen in 2015 écht beginnen aan zijn Formule 1-carrière. Hij koos voor nummer 33 op zijn auto. Waarom? Het cijfer 3 vindt hij een mooie vorm hebben, maar dat nummer was al vergeven aan Daniel Ricciardo. Dus koos hij voor 33. Later toonde Verstappen op Twitter dat hij als kleuter al in een trapauto zat waar datzelfde nummer op de zijkant stond.

Since I was a young kid I was racing around with this number.So I thought it is nice to keep that in F1 aswell! #33 pic.twitter.com/flGS253ohV — Max Verstappen (@Max33Verstappen) December 12, 2014

'Johee, johoo'

Daniil Kvyat zag in zijn achteruitkijkspiegels Verstappen steeds dichterbij komen. De Rus maakte al een tijdje geen indruk bij Red Bull en moest begin mei 2016 ineens het veld ruimen bij het grote raceteam. Reden: hij kon niet met de druk omgaan. En wie had in anderhalf jaar racen in de Formule 1 wel laten zien dat hij dat kon? Max Verstappen.

Hij was al de jongste coureur ooit die punten pakte in de Formule 1 en mocht het tijdens de GP van Spanje half mei meteen laten zien in een snellere auto. Hij kwalificeerde zich als vierde en won bij zijn debuut voor Red Bull als eerste Nederlander ooit een Formule 1-race. De 'johee-johoo' van Ziggo Sport-commentator Olav Mol staan in het geheugen van Nederlandse autosportliefhebbers gegrift. Kvyat werd in de oude Toro Rosso van Verstappen op een ronde gereden en eindigde als tiende.

Relatie met Kelly Piquet

Kvyat en Verstappen zullen altijd aan elkaar verbonden blijven, en niet alleen op professioneel vlak. Eind 2020 gingen de geruchten al dat Verstappen een relatie zou hebben met Kelly Piquet, de ex-vriendin van Kvyat. Maar in zijn nieuwjaarswens voor 2021 bevestigde Verstappen het: hij had in Kelly Piquet zijn geluk gevonden. Zij is de dochter van racelegende Nelson Piquet en kreeg samen met Kvyat een dochtertje: Penelope. Ruim drie jaar later zijn Verstappen en Piquet nog steeds samen en is Penelope inmiddels flink gegroeid. Soms zie je haar voorbijkomen tijdens livestreams van Verstappen in een simrace. Piquet lijkt 'een blijvertje', nadat Verstappen kortstondige relaties had met diverse vrouwen.

Vrouwen met wie Verstappen een relatie heeft gehad:



- Mikaela Ahlin-Kottulinsky (uit Zweden), negen maanden relatie. Ging uit in 2016, vlak voordat Verstappen in Spanje zijn eerste Grand Prix won.

- Joyce Godefridi

- Roos van der Aa (bevestigde noch ontkende een relatie met Verstappen)

- Maxime Pourquie (wilde de vraag of ze een relatie had met Verstappen niet beantwoorden)

- Dilara Sanlik



Sinds eind 2020/begin 2021 is Verstappen samen met Kelly Piquet.

Duizenden fans per week erbij

De fans smullen van zowel het privéleven als de resultaten van Verstappen in de Red Bull. In Nederland, maar ook daarbuiten. Het wonderkind kreeg er duizenden fans per week bij en na zijn overwinning in Spanje was het hek van de dam. In het Nederlandse straatbeeld verscheen de Verstappen-merchandise steeds frequenter. Eerst was het nog een petje, later kwamen de Red Bull-jasjes. Tegenwoordig kun je niet meer door een stadscentrum wandelen of met het openbaar vervoer reizen of je ziet wel iemand die Max Verstappen-fankleding draagt.

Ruzie met auto én Ferrari's

Het succes van Verstappen zette niet door hoe de fans en hijzelf dat hoopten en stiekem een beetje verwachtten. De jaren 2017 en 2018 werden gekenmerkt door de vele motorische problemen bij Red Bull. Maar als de auto het wel gewoon volhield, dan waren daar de clashes met Ferrari. Het legendarische Formule 1-team was tot dan toe opperbest met Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen in de stoeltjes. Zij vochten met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas om de zeges, maar kregen ook steeds vaker te maken met Verstappen in hun slipstream. Het zorgde regelmatig voor ruzies op en naast de baan. Legendarisch zijn de (middel)vingertjes van Vettel, het vele geklaag over de boordradio's van beide mannen en als klap op de vuurpijl de crash tussen de drie in Singapore.

Bromance met Daniel Ricciardo

Op de baan was het dan misschien niet je-van-het qua prestaties, buiten de baan smulden de fans van ploeggenoten Verstappen en Daniel Ricciardo. Er ging geen raceweekend voorbij of de twee hadden weer ergens een hilarisch filmpje opgenomen. Het publiek genoot van de twee.

Maar in hun strijd om nummer één coureur van Red Bull te worden, ging het mis. Er was geen duidelijke leider en Verstappen wilde dat wel worden. Die strijd was het begin van het einde tussen de bromance, met de crash in Azerbeidzjan als dieptepunt. Er ontstond een onherstelbare barst in de relatie en Red Bull verving Ricciardo. Eerst met Pierre Gasly, daarna met Alex Albon. Beiden konden de druk van het presteren ónder Verstappen niet aan. Sergio Perez doet dat sinds 2021 beter, al kwamen de gewonnen constructeurstitels in 2022 en 2023 voornamelijk op naam van de Nederlander. Maar prijzen verbloemen veel.

Wereldkampioen na epische strijd met Hamilton

Of je nou fan bent van Formule 1 en/of Max Verstappen of niet, als je één seizoen in de Formule 1-geschiedenis terug moet kijken, dan is dat 2021. Volgens kenners misschien wel de spannendste strijd om een wereldtitel in een sport ooit. Verstappen had eindelijk een auto waarmee hij de dominantie van Mercedes aan kon vallen. Lewis Hamilton was wat Verstappen in 2023 was: onverslaanbaar. Maar in 2021 kwam er voor het eerst echt een scheur in het Mercedes-bolwerk. Hamilton en Verstappen gingen nek aan nek in het klassement, zelfs tot aan de laatste ronde in laatste race in Abu Dhabi. Daar gebeurde iets ongelooflijks: Verstappen werd voor het eerst wereldkampioen na een knotsgekke race vol rare momenten en beslissingen.

Hamilton kiest voor mode en politiek

De naam van Hamilton is sindsdien tanende. De Brit herstelde zich nooit meer van dat pijnlijke verlies in de laatste ronde van Abu Dhabi. De Mercedes waarin hij zat werd minder en Hamilton zelf maakte zich druk om andere, belangrijkere zaken. Hij was de stem die riep om meer diversiteit in de Formule 1 en hij hield zich meer bezig met hoe hij zichzelf presenteerde. Hamilton is meer bezig met mode. De strijd die er op en buiten de baan met Verstappen was, is naar de achtergrond verdwenen. De fans van Verstappen vinden het jammer, want het was een vast momentje rondom elke race: hoe maken we recordkampioen Hamilton belachelijk?

'Dutch GP' als ultiem cadeau

Inmiddels zijn we twee wereldtitels verder en staat de naam van Max Verstappen met koeienletters in de geschiedenisboeken van de Formule 1 geschreven. De tribunes op praktisch alle circuits zitten vol met Nederlandse- en buitenlandse Verstappen-fans. Er zijn zelfs hele tribunes in bijvoorbeeld Oostenrijk en Hongarije helemaal oranje gekleurd en circuits barsten weer uit hun voegen.

Als klap op de vuurpijl kregen al die tienduizenden fans een cadeautje van de organisatie. Sinds 2021 is de GP van Nederland terug, na 35 jaar van de kalender te zijn verdwenen. Niet alleen de organisatie van de Formule 1 zelf, maar ook experts in binnen- en buitenland loven sindsdien al jaren de 'Zandvoort GP'. Al was er afgelopen jaren ook grensoverschrijdend gedrag op de tribunes. Verstappen won sinds de terugkeer in Zandvoort elk jaar voor eigen publiek.

Wereldtitel 4, 5, 6...?

Van een strijd op de baan was in 2023 al geen sprake meer. Vettel en Raikkonen zijn gestopt en Hamiltons Mercedes had geen winnende motor meer. Teamgenoot Perez kan Verstappen simpelweg niet bijbenen en uit het middenveld is het maar de vraag of teams als McLaren, met vriend Lando Norris en Alpine het Red Bull en Verstappen in 2024 wel echt en langdurig moeilijk kunnen maken. We gaan het zien, als op 2 maart de eerste race van het seizoen begint, in Bahrein.

Of hij dat met of zonder zijn succesvolle teambaas Christian Horner doet, met wie hij al z'n successen beleefde, is nog de vraag. De Brit ligt onder vuur vanwege grensoverschrijdend gedrag. Verstappen zelf houdt zich daar niet mee bezig, hij focust zich zoals altijd op zichzelf en zijn prestaties op het circuit.

