Max Verstappen maakt slim gebruik van populariteit schuilnaam Franz Hermann: 'Ga eens kijken!'

Max Verstappen zit buiten zijn leven als Formule 1-coureur niet stil. De Nederlander streamt simraces en heeft zijn eigen GT3-team. Maar er is nog iets anders waarmee Verstappen de laatste weken in de spotlights staat: zijn schuilnaam Franz Hermann.

Dat begon allemaal tussen de grands prix van Miami en Emilia-Romagna. Verstappen wilde in alle rust een Ferrari 296 GT3 testen voor zijn team op de Nürburgring Nordschleife. Om alle papparazzi en andere geïnteresseerden weg te houden, verzon hij de schuilnaam Franz Hermann. "Ik wilde een zo Duits mogelijke naam aannemen. Ik kreeg een paar opties. Ik heb zelf deze gekozen", verklaarde hij.

Max Verstappen maakt tijdens opvallend moment weer gebruik van schuilnaam Franz Hermann Max Verstappen heeft heel wat los gemaakt met zijn schuilnaam Franz Hermann, die hij gebruikte om in alle rust te kunnen racen in een GT3-wagen. De Nederlander heeft er echter nog geen definitief afscheid van genomen.

Naam slaat aan

Het werd een ware hit onder fans in de Formule 1. Zo erg zelfs, dat Verstappen bij de eerste training vorige week op Imola werd aangeduid als Franz Hermann. Zelf veranderde de Nederlander zijn naam op het platform Twitch, waar Verstappen regelmatig simraces streamt.

Veelbesproken schuilnaam van F1-kampioen Max Verstappen duikt alweer op, nu bij GP Emilia-Romagna In de ranglijst die na de eerste vrije training voor de Grand Prix van Emilia-Romagna te Imola werd opgemaakt, ontbrak de naam van Max Verstappen. Toch reed de regerend F1-wereldkampioen wel degelijk rond om zijn Red Bull aan te scherpen richting de kwalificatie van zaterdag en race van zondag.

Verstappen zelf heeft ook in de gaten dat zijn schuilnaam leeft onder zijn fans. Zo erg zelfs dat hij besloten heeft om merchandise te verkopen. Op Verstappen.com zijn shirts en truien te verkopen met die naam en de Ferrari 296 GT3 er op. De kosten: 40 euro voor het shirt, 60 euro voor de sweater met capuchon.

There's something Franz Hermann in our shop 😏



Go have a look at https://t.co/Ga9eks3hH7 pic.twitter.com/Jqyv5ZhcDc — Max Verstappen (@VerstappenCOM) May 23, 2025

Tweede thuisrace

Verstappen is dit weekende in zijn eigen woonplaats voor de grand prix aldaar. Vrijdag vonden de eerste twee trainingen plaats, met een tweede en tiende plek voor de Nederlander.

Max Verstappen klokt matige tijd in VT2 bij GP van Monaco, 'thuisfavoriet' grote dagwinnaar Max Verstappen zal minder tevreden zijn na de tweede vrije training bij de Grand Prix van Monaco. De Nederlandse coureur reed slechts naar de tiende tijd. Monegask Charles Leclerc reed in VT1 én VT2 naar de snelste tijd.

"De eerste training was best positief", vertelde Verstappen aan aanwezige verslaggevers. "Daarna hebben we voor de tweede vrije training wat dingen veranderd om de balans van de auto te verbeteren. Ik denk dat we daar een beetje in doorgeslagen zijn. Ik kon de bochten niet meer aanvallen en verloor te veel snelheid. Hopelijk kunnen we zaterdag beter meedoen."

Gezeik op de rest

Verstappen wond zich tijdens VT2 op over het aanwezige verkeer op het kleine en smalle circuit. "Ongelooflijk deze mensen! Zo gevaarlijk!", vond de Nederlander. "Ik weet dat het slechts een training is, maar voor mij is dat soort belemmering onacceptabel. Het is zó gevaarlijk bij dat zwembad (in de laatste sector, red.)."