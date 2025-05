Veelbesproken schuilnaam van F1-kampioen Max Verstappen duikt alweer op, nu bij GP Emilia-Romagna

In de ranglijst die na de eerste vrije training voor de Grand Prix van Emilia-Romagna te Imola werd opgemaakt, ontbrak de naam van Max Verstappen. Toch reed de regerend F1-wereldkampioen wel degelijk rond om zijn Red Bull aan te scherpen richting de kwalificatie van zaterdag en race van zondag.

Verstappen zette bij die eerste 'free practise', bedoeld om de auto's te finetunen en weer bekend te raken met het circuit, de zevende tijd neer. Echter stond er in de uitslag die Formula 1 op X publiceerde een andere naam op die positie: Franz Hermann. En dat heeft te maken met een grap die Verstappen het weekend ervoor uithaalde.

Verstappen, de zoon van oud-coureur Jos Verstappen, verscheen vorige week vrijdag onaangekondigd op de Nürburgring. Onder de naam Franz Hermann stapte hij in een Ferrari 296 GT3 voor een ogenschijnlijk onopvallende testdag. De viervoudig wereldkampioen wilde in alle stilte een paar ronden rijden op de befaamde Nordschleife, maar dat plan hield niet lang stand. Een fotograaf herkende hem namelijk.

Record

Verstappen verklaarde later dat hij ook wel besefte dat hij gezien zijn status en bekendheid niet lang anoniem zou kunnen blijven. Maar het zette de aanwezige pers in elk geval tijdelijk op een zijspoor, zodat hij aan het begin van de dag nog door niemand werd lastig gevallen.

Officiële rondetijden van de test zijn niet vrijgegeven, maar volgens mensen die bij de sessie aanwezig waren, verbrak Verstappen al in een van zijn eerste ronden het GT3-record op het circuit. Die bewering werd kort daarna bevestigd door Marko, die sprak met de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung. "Hij vertelde me dat hij het record met twee seconden had verbeterd na slechts drie ronden", aldus de Red Bull-adviseur. "Hij wist alles over zijn tijden en zijn ophanging. Het leek hem meer te interesseren dan zijn Formule 1-auto", grapte Marko.

Nazi's

De grap werd op social media bekritiseerd. Sommigen meenden dat Verstappen met opzet een naam had gekozen die deed denken aan de inktzwarte periode van de Duitse geschiedenis waarin nazi's aan de macht waren. Hermann Franz, het omgekeerde dus van Franz Hermann, was de commandant van een politiemacht in het zuiden van Nazi-Duitsland.

Verstappen kreeg daarop kritiek uit verschillende hoeken hoe het toch kon dat hij uitgerekend die naam had gekozen en daar gaf hij in aanloop naar de GP van Emilia-Romagna antwoord op: "Ik wilde een zo Duits mogelijke naam aannemen. Ik kreeg een paar opties. Ik heb zelf deze gekozen". legde hij uit. Er waren uiteraard geen kwade bedoelingen.