Vloekende Max Verstappen heeft er genoeg van in 'gevaarlijk' Monaco: 'Voor mij is dat onacceptabel'

Max Verstappen heeft zijn race-engineer Gianpiero Lambiase in duidelijke woorden laten weten wat hij van al het verkeer bij de Grand Prix van Monaco vindt. Tijdens de tweede vrije training bliepte Verstappen er op los.

"*** maat", begon Verstappen zijn tirade over de boordradio. "Ongelooflijk deze mensen! Zo gevaarlijk!", vond de Nederlander. Tijdens VT2 was het behoorlijk druk in de smalle straatjes van Monaco, mede door twee eerdere rode vlaggen. Veel coureurs moesten kilometers maken en data verzamelen, en dus waren ze vaak tegelijkertijd op de baan. Daar ondervond Verstappen hinder van.

"Ik weet dat het slechts een training is, maar voor mij is dat soort belemmering onacceptabel. Het is zó gevaarlijk bij dat zwembad (in de laatste sector, red.)." Ook stak Verstappen een cynisch duimpje op naar Franco Colapinto, die hem in het eerste deel van het circuit in de weg reed.

Verandering voor GP van Monaco

De Grand Prix van Monaco is vaste prik op de kalender van de Formule 1, alleen door de steeds groter wordende auto's is het lastig inhalen in het prinsendom. Daarom was de kwalificatie op zaterdag vaak van enorm belang. Vorig jaar was de top-10 in de race een exacte kopie van de kwali.

Om de spanning enigszins te vergroten, heeft de Formule 1 voor deze editie iets nieuws geïntroduceerd. Coureurs zijn zondag verplicht om minimaal twee pitstops te maken tijdens de grand prix.

Geen debuut voor dochter Lily

Voor Verstappen is de grand prix in Monaco de tweede thuisrace van het seizoen, na Zandvoort. Velen hoopten op aanwezigheid van dochter Lily, maar daar stak de kersvers vader een stokje voor. "Nee, het is beter als ze thuis blijft, dat is meer ontspannen voor haar", sprak de Nederlander in aanloop naar het raceweekend.

Matige vrije training

Verstappen won vorige week de Grand Prix van Emilia-Romagna en hoopt dat momentum mee te nemen naar Monaco. Daar begon hij in de eerste vrije training goed met een tweede tijd. VT2 verliep een heel stuk minder. Charles Leclerc domineerde twee keer.