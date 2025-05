Max Verstappen klokt matige tijd in VT2 bij GP van Monaco, 'thuisfavoriet' grote dagwinnaar

Max Verstappen zal minder tevreden zijn na de tweede vrije training bij de Grand Prix van Monaco. De Nederlandse coureur reed slechts naar de tiende tijd. Monegask Charles Leclerc reed in VT1 én VT2 naar de snelste tijd.

Een vrije training in Monaco loopt zelden vlekkeloos af. Ook tijdens de tweede vrije training liepen verschillende coureurs schade op. Ze waren enkele minuten de pitstraat uit toen er met de rode vlag gezwaaid moest worden: Isack Hadjar raakte de muur. De schade moest opgeruimd worden.

Gelukkig kon de vrije training snel herstart worden. Thuisfavoriet Leclerc snelde voorbij Oscar Piastri en reed naar de snelste tijd. Even later werd er opnieuw met de rode vlag gezwaaid nadat diezelfde Piastri de muur inreed en zijn voorvleugel verloor. Een duur grapje, maar VT2 kon snel worden hervat.

Verstappen schiet door

Ook Verstappen maakte een klein foutje. Hij schoot door in de bocht, al was het niet helemaal duidelijk wat er precies aan de hand was. Nadat de Nederlander even worstelde met achteruitrijden, reed hij snel de baan weer op. Het lukte de Red Bull-coureur niet om een snelle tijd te klokken. Hij werd slechts tiende op grote afstand van 'winnaar' Leclerc.

De Monegask kwam in een tijd van 1:11.355 minuten over de finishlijn. Piastri volgde op plek twee op enkele honderdsten van een seconde. Lewis Hamilton pakte opvallend de derde tijd, terwijl Lando Norris en Liam Lawson de top vijf compleet maakten. Yuki Tsunoda eindigde als elfde, een plekje achter Verstappen.

Grand Prix van Monaco

De Grand Prix van Monaco start zondag om 15.00 uur. De kwalificatie begint zaterdag om 16.00 uur. Tussen 12.30 en 13.30 uur wordt morgen de derde vrije training gereden. Verstappen won de race in Monaco twee keer: in 2021 en 2023. Vorig jaar werd de Nederlander slechts zesde.

