Lewis Hamilton komt van een koude kermis thuis bij Ferrari: 'Dat had ik niet verwacht'

De hele Formule 1-wereld keek reikhalzend uit naar de overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari, maar vooralsnog loopt het voor geen meter tussen de Brit en het Italiaanse team. De zevenvoudig wereldkampioen geeft in aanloop naar de GP van Emilia-Romagna toe dat het hem allemaal niet is meegevallen.

"Ik had wel verwacht dat het zwaar zou worden, maar niet dat het zo zwaar zou zijn. Het is op alle fronten zo uitdagend als maar kan", zei de 40-jarige Hamilton in de Formule 1 op de persdag bij de Grote Prijs van Emilia-Romagna. De zevenvoudig wereldkampioen reed de afgelopen twaalf jaar voor Mercedes, maar stapte aan het begin van dit jaar over naar Ferrari.

Onbegrip over gedrag van worstelende Lewis Hamilton: 'Dat draagt niets bij' De hele Formule 1-wereld keek reikhalzend uit naar de overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari, maar voorlopig lijkt het vooral een mismatch tussen de Italiaanse renstal en de zevenvoudig wereldkampioen. De Brit uit met enige regelmatig zijn frustraties over de gang van zaken en de manier waarop zorgt voor verbazing bij Jan Lammers. Dat vertelt de voormalig F1-coureur in gesprek met Sportnieuws.nl.

Hamilton jaagt na zes races nog altijd op zijn eerste podiumplaats in een grand prix. In de sprintraces gaat het hem opvallend genoeg een stuk beter af. In Shanghai was hij verrassend de sterkste en in Miami eindigde hij in de sprint als derde. In het kampioenschap levert hem dat echter weinig op, want Hamilton staat zevende op 90 punten achterstand van WK-leider Oscar Piastri (McLaren).

Max Verstappen geeft opheldering na ophef over omstreden Duitse schuilnaam: 'Dat was wat ik wilde' Max Verstappen zorgde voor een grote verrassing door vorige week in een 'vrij' weekend plotseling op te duiken op de Nürburgring. De Nederlandse coureur reed daar een test in een Ferrari, maar deed dat onder een schuilnaam om minder op te vallen. De gekozen naam zorgde echter voor flink wat ophef en Verstappen heeft eindelijk opheldering gegeven over hoe die naam tot stand is gekomen.

Een achtste titel heeft hij dan ook al uit het hoofd gezet. "Uit mijn jarenlange ervaring kan ik zeggen dat als je in deze fase van het kampioenschap meer dan 100 punten achterstaat en het opneemt tegen een zeer dominante auto, je ervan uit moet gaan dat je niet echt strijdt om de titel", zei de 40-jarige Brit. "Er is een lange weg te gaan en we moeten verbeteringen vinden, maar het kan omslaan. Daar moet je in geloven."

GP Emilia-Romagna

Hamilton zal hopen dat hij en Ferrari komend weekend op het circuit van Imola beter voor de dag komen dan de afgelopen tijd. De Brit bewaart goede ervaringen aan de GP van Emilia-Romagna, want in 2020 kwam hij als eerste over de streep. De drie edities daarna werden gewonnen door Max Verstappen.