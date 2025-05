Max Verstappen geeft opheldering na ophef over omstreden Duitse schuilnaam: 'Dat was wat ik wilde'

Max Verstappen zorgde voor een grote verrassing door vorige week in een 'vrij' weekend plotseling op te duiken op de Nürburgring. De Nederlandse coureur reed daar een test in een Ferrari, maar deed dat onder een schuilnaam om minder op te vallen. De gekozen naam zorgde echter voor flink wat ophef en Verstappen heeft eindelijk opheldering gegeven over hoe die naam tot stand is gekomen.

De naam van Verstappen stond niet op de startlijst van de test, maar toch reed de viervoudig F1-wereldkampioen wel rond op het Duitse circuit. Hij deed dat namelijk onder de schuilnaam Franz Hermann. Dat klinkt misschien als een logische keuze in Duitsland, maar het maakte heel wat negatieve reacties los.

Als de naam wordt omgedraaid, staat er namelijk Hermann Franz en dat deed bij de historici een belletje rinkelen. Hij was namelijk de commandant van een politiemacht in het zuiden van Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Eigen keuze

Verstappen kreeg daarop kritiek uit verschillende hoeken hoe het toch kon dat hij uitgerekend die naam had gekozen en daar gaf hij in aanloop naar de GP van Emilia-Romagna antwoord op: "Ik wilde een zo Duits mogelijke naam aannemen. Ik kreeg een paar opties. Ik heb zelf deze gekozen."

Verstappen heeft een eigen GT3-team dat uitkomt in de GT World Challenge (GTWC). Daarbij zit de F1-kampioen zelf ook regelmatig achter het stuur tijdens tests. Normaal gesproken rijdt Verstappen anoniem op afgehuurde banen, maar dit keer was het in de openbaarheid met publiek. Al probeerde Verstappen dus wel zijn ware identiteit te verhullen.

Baanrecord

Verstappen doet in Imola dan weer niet geheimzinnig over de test. Hij bevestigt en passant ook nog even dat hij in Duitsland het baanrecord heeft gebroken. "Maar ik was er niet om een record te breken. Ik was daar een beetje voor de lol. Om de baan te leren kennen. En ervaring op te doen voor de toekomst", aldus Verstappen. "Want ik wil me mogelijk op termijn gaan toeleggen op het langeafstandsracen. Wanneer dat zal zijn, dat weet ik nog niet."

Cruciale race voor Verstappen op Imola

De Nederlander komt vooralsnog uit in de Formule 1 en hem wacht een belangrijk, maar ook loodzwaar weekend op het circuit van Imola. Verstappen wist nog maar één keer te winnen dit seizoen en zag de andere vijf keer een McLaren als eerste over de streep komen. Oscar Piastri won viermaal en is met 131 punten de leider in de WK-stand. Teamgenoot Lando Norris volgt met 115 en Verstappen staat derde met 99 punten.

De Red Bull-coureur moet dus een goed resultaat neer zien te zetten om het gat weer ietsje kleiner te maken en zo hoop te mogen koesteren op een vijfde wereldtitel op rij. Dat lijkt echter moeilijk te worden doordat McLaren een grote voorsprong op de concurrentie lijkt te hebben.