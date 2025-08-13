Een bijzondere combinatie: Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen dook op met Virgil van Dijk en Martin Garrix. De iconische Nederlanders dronken samen een alcoholvrij biertje, zo is te zien op Instagram.

De drie beroemdheden zijn de uithangborden van het biermerk Heineken. Verstappen en topvoetballer Van Dijk drinken vanwege hun topsport een alcoholvrij biertje. Martin Garrix - die eigenlijk Martijn Garritsen heet - is één van 's werelds bekendste dj's.

De fans op sociale media genieten enorm van de onverwachte collab. 'Vader en zijn twee zoons', reageert iemand, erop doelend dat de lange Van Dijk zijn armen om Verstappen en Martin Garrix heen sloeg. Een ander valt op dat Verstappen veruit de dikste nek heeft van het drietal. Dat heeft ermee te maken dat de viervoudig wereldkampioen Formule 1 vanwege de G-krachten in de auto zijn nek flink moet trainen.

Bezoekjes aan F1-races

Martin Garrix en Van Dijk duiken wel vaker op bij Formule 1-races van Verstappen. De voetballer van Liverpool is er heel af en toe, zoals vorig jaar mei in Monaco. Daar was hij samen met landgenoot Nathan Aké, die bij Manchester City speelt. Martin Garrix kan als dj vaker aansluiten bij een grand prix, waar hij dan ook regelmatig wordt gevraagd om te draaien. Dat gebeurde eerder dit jaar nog in Azerbeidzjan.

Martin Garrix verraste na de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 nog met een gastoptreden toen Verstappen voor het eerst wereldkampioen was geworden. Het is bekend dat de coureur en de dj vrienden zijn. Garrix is ook bevriend met Lando Norris, een andere rijder in de Formule 1. De concurrent van Verstappen was vorig jaar nog in Amsterdam voor Koningsdag.

Bezoekjes aan Amsterdam

En de Brit van McLaren is nu weer opgedoken in de hoofdstad. De F1-coureurs genieten momenteel van een zomervakantie en Norris besloot om in Amsterdam een peperduur hotel te testen.

De Brit verblijft in de Van Loon suite van het Waldorf Astoria Amsterdam, waar een overnachting naar verluidt zo'n 5000 euro kost. Het luxe appartement van 101 vierkante meter beschikt over een aparte woonkamer en slaapkamer, en een badkamer die even groot is als een doorsnee hotelkamer.