De aankomst van laatkomer Memphis Depay bij het Nederlands elftal leverde dinsdag opmerkelijke beelden op. Gekleed als een soort James Bond, met leren jas en zonnebril, kwam hij het complex van de KNVB in de bossen van Zeist opgelopen. In zijn hand droeg hij een mysterieus koffertje mee, waarvan hij de inhoud op zijn hotelkamer onthulde.

Met enige vertraging meldde Memphis zich in z'n eentje bij Oranje. Doordat zijn paspoort gestolen is, kwam hij Brazilië niet uit. Met een nooddocument kon hij ruim 24 uur na het officiële meldmoment toch aansluiten bij de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Maar in plaats van ongezien het complex te betreden, liet hij zich uitgebreid fotograferen. Het bijzonder ogende koffertje in zijn hand trok de aandacht.

Limited edition

In de vorige interlandperiode werd de spits van Corinthians officieel topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Dat werd breed uitgemeten en zorgde voor onder andere een cadeautje van schoenenfabrikant Puma. Die kwam met een limited edition voetbalschoen, die in het koffertje bleek te zitten. De twee witte schoenen zijn beschilderd in verschillende kleuren. De linkse is overwegend blauw en heeft bijvoorbeeld details uit Brazilië. Het beroemde Christusbeeld nabij Rio de Janeiro is bijvoorbeeld afgebeeld.

Oranje schoen

De rechterschoen is wit met oranje en daarmee zijn de kleuren van het Nederlands elftal ook gecoverd. De thuisshirts zijn natuurlijk altijd in het oranje en de ploeg van koeman speelt de uitduels geregeld in allerlei blauwtinten. Om de 51ste goal van Memphis in Oranje te vieren, is er dus een beperkte oplage gemaakt van de speciale schoenen. Het is nog niet bekend of hij er donderdag tegen Malta ook op gaat spelen, of dat hij ze smetteloos wil laten.

Unboxing op hotelkamer

Op Instagram liet de Nederlandse spits zijn ruim 20 miljoen volgers meegenieten van de speciale unboxing. Op zijn hotelkamer in Zeist deed hij het koffertje open en showde hij de inhoud aan de wereld. Hij gaat tegen Malta sowieso niet starten, zei Koeman al. De laatste weken in Brazilië stonden voor Memphis in het teken van revalidatie na het oplopen van een spierblessure. Zondag is de thuiswedstrijd tegen Finland, mogelijk dat hij dan wel start.

i Memphis doet het koffertje open. ©Instagram Memphis