Na een hoop gedoe is Memphis Depay woensdagochtend eindelijk aangesloten bij het Nederlands elftal. Normaliter had hij zich maandag al gemeld bij de selectie van bondscoach Ronald Koeman in Zeist, maar hij kwam Brazilië niet uit omdat zijn paspoort is gestolen.

Oranje is woensdag met Memphis Depay begonnen aan de laatste training voor het uitduel met Malta in het kwalificatietoernooi voor het WK van volgend jaar in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal miste zondagnacht zijn vlucht vanuit Brazilië omdat volgens hem zijn paspoort was gestolen. Met een nooddocument is hij dinsdag alsnog naar Zeist gekomen. Woensdagmiddag moet hij alweer het vliegtuig in voor de reis naar Malta.

Spitsenprobleem

De 31-jarige Depay heeft de laatste weken weinig gespeeld voor Corinthians. Ronald Koeman vindt het niet verstandig dat hij tegen Malta begint. De bondscoach zag dinsdag Mexx Meerdink afhaken. De spits van AZ raakte geblesseerd op de training en mist de komende wedstrijden tegen Malta en Finland. Wout Weghorst en Donyell Malen lijken de voornaamste kandidaten voor de positie van spits in het uitduel met Malta. De bondscoach heeft geen vervanger voor Meerdink opgeroepen.

Malta en Finland

Koeman en zijn 23 spelers reizen woensdagmiddag naar Malta. De bondscoach geeft om 20.15 uur samen met middenvelder Frenkie de Jong een persconferentie in het Ta' Qali National Stadium, waar de wedstrijd tegen Malta donderdag om 20.45 uur begint. Finland is zondag vanaf 18.00 uur te gast in de Johan Cruijff ArenA. Oranje heeft kwalificatie voor het WK van volgend jaar met 48 deelnemers in eigen hand. De nationale ploeg leidt in groep G van het kwalificatietoernooi voor het WK. Polen heeft eveneens 10 punten maar een duel meer gespeeld dan Oranje. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de mondiale eindronde in drie landen.

Doelsaldo bepalend

Koeman en zijn spelers sluiten het kwalificatietoernooi volgende maand af met een uitwedstrijd tegen Polen en een thuisduel met Litouwen. Bij een gelijke stand is het doelsaldo beslissend. Nederland heeft na vier duels een positief doelsaldo van elf treffers. Polen staat na vijf wedstrijden vier doelpunten in de plus.