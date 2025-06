Johan Derksen verkondigt zijn mening voorlopig niet bij Vandaag Inside, daar geniet het markante tv-gezicht van een welverdiende vakantie. Maar 'de Snor' heeft een andere manier gevonden om te laten weten wat hij van bepaalde onderwerpen vindt.

Dat doet hij in de podcast Groeten uit Grolloo, die hij samen maakt met de veroordeelde Henk Kuipers: voormalig leider van motorclub No Surrender. Shownieuws zocht Derksen op bij zijn stulpje in Drenthe. "Het is niet zo iets bijzonders hè, iedereen in Nederland maakt een podcast", steekt Derksen van wal. "Ik heb het jarenlang afgehouden, maar ik werd zo vaak gevraagd dat ik dacht: ik kan er beter zelf een maken."

Zelfs zonder dat Vandaag Inside loopt, haalt Derksen het nieuws. "Ik ben een meningenfabriekje, ik heb overal een mening over. Dan ben je uitermate geschikt voor dat soort dingen en kunnen ze dingetjes eruit lichten, hè. Ik ben blijkbaar heel erg geschikt voor TikTok", grijnst Derksen.

Geen nieuwe samenwerking met Genee

Derksen is de derde van Vandaag Inside die een podcast heeft. René van der Gijp heeft er eentje met oud-voetballer Wim Kieft, schrijver Michel van Egmond en zaakwaarnemer Rob Jansen, terwijl presentator Wilfred Genee er een maakt voor zijn andere werkgever BNR.

Van der Gijp schoof onlangs aan bij Zolang het leuk is van Genee, die niet op een bezoek van Derksen hoeft te rekenen. "Ik ben een paar weken geleden al benaderd om daar aan te schuiven. Maar ik heb een chauffeur en voor die podcast van Wilfred moet ik opdraven in Amsterdam. Dat is vijf uur rijden voor mij en ik vind Wilfred een hele aardige collega, maar ik ga geen vijf uur op en neer om wat onzin uit te kramen in zijn podcast", stelt Derksen.

Vandaag Inside

Halverwege augustus kunnen fans van Derksen hem weer terug op televisie verwachten. "Het is niet zo dat ik VI of wat dan ook mis", is het markante tv-gezicht eerlijk. Tot die tijd moeten fans het met hem doen in zijn eigen podcast, en niet die van een ander.