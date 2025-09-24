Oud-voetballer Johan Derksen is door zijn tv-ervaring bij Vandaag Inside uitgegroeid tot mentor van menig mediatalent. Tenminste, dat zegt hij woensdag zelf in de uitzending. Hij spreekt meteen een van zijn pupillen streng toe. "Je maakt misbruik van zendtijd."

Woensdag werden de genomineerden voor de Televizier Talent Award bekendgemaakt. Daar zaten twee VI-gezichten bij: presentator Wilfred Genee, maar ook gast Thomas van Groningen die dit jaar zijn grote doorbraak beleefde.

Mentor

Hij komt in een rijtje van veel VI-talenten die de prijs in ontvangst mochten nemen, zoals Noa Vahle, Merel Ek en Hélène Hendriks. "Dan kan ik alleen maar tot de conclusie komen dat ik, als de oudste en de wijste, de grote mentor van dit team geweest ben", zegt Derksen.

"Absoluut", haakt Genee in. "En altijd positief en motiverend." "Altijd met een schouderklopje en nooit een snauw, hè", vervolgt Derksen met het nodige sarcasme.

Maar Van Groningen heeft de nominatie niet alleen te danken aan zijn kwaliteiten op tv, maar ook door een uitgebreide campagne. Hij riep namelijk in verschillende programma's op om te stemmen, bijvoorbeeld bij Nieuws van de Dag.

'Gênant'

Dat schiet bij Derksen in het verkeerde keelgat. "Als ik John de Mol was geweest, had ik je bij me geroepen", begint hij fel richting Van Groningen. "Het was zo gênant, het was stuitend. Je moet je echt schamen. Je misbruikt zendtijd voor je eigen ego en dat kan niet."

Van Groningen steekt hand in eigen boezem. "Ik vond het ook niet kunnen", bekent hij. "En ik hoorde de hele tijd jouw stem in mijn hoofd, Johan. Met: 'gladjakker, dit kan echt niet, je wordt ontslagen, dit is de baas zijn zendtijd...'", somt hij op. "Nou dat is overdreven", zegt Derksen. "Maar wel even op non-actief."

Over het algemeen is Derksen heel tevreden over Van Groningen en vindt hij de nominatie volledig terecht. De tafelgast gaat in de categorie talent de strijd aan met Robbert Rodenburg en Stefan Jurriëns.