Minouche van der Gijp, de vrouw van ex-topvoetballer René van der Gijp, krijgt de laatste tijd nare berichten binnen op social media. Daar zitten zelfs doodsbedreigingen tussen. Ze sprak zich daar tegen uit, maar ook dat leidde weer tot een golf aan reacties.

Gelukkig voor 'Noes', zoals Minouche van der Gijp zich ook laat noemen, zitten er tevens bemoedigende reacties tussen. Een daarvan is van Anis Jadib, een ondernemer uit Emmen die regelmatig video's post op zijn socials over maatschappelijke onderwerpen.

Jadib keert zich met name tegen politieke partijen aan de rechterkant van het spectrum. Minouche van der Gijp deelt zijn reactie in een story op Instagram en reageert op zijn account met een hartje. Ze lijkt het dus eens te zijn met zijn boodschap.

Vandaag Inside

In een video reageert Jadib op de hartenkreet van Minouche van der Gijp. Die schreef vrijdag dat de grens is bereikt van wat zij nog kan tolereren. Ze spreekt zich online uit tegen de daden van Israël in Gaza. Dat leidt tot haatdragende commentaren en berichtjes aan haar adres.

Ook vindt ze dat het programma Vandaag Inside, waarin haar man Renè van der Gijp vier dagen per werkweek is te zien, slechter af is met de aanwezigheid van journalist Wierd Duk. De Telegraaf-journalist en opiniemaker staat bekend om zijn rechtse denkbeelden.

'Ha René'

Jadib schrijft boven zijn video: "Minouche van der Gijp. We got you. Genoeg is genoeg." In de beginzinnen van zijn monoloog richt hij zich tot René van der Gijp. "Ha René", zegt Jadib. "Heb je het een beetje meegekregen op de socials? Ja? Je vrouw wordt bedreigd. Je gezin. Ja, je vrouw waarschuwt dat jullie kinderen alert moeten zijn in hun eigen omgeving. Maak je geen zorgen, René, Of zwijg omdat het makkelijker is dan de confrontatie aangaan met je eigen achterban."

"Wordt het niet tijd dat je met je vuist op tafel slaat? Dat je publiekelijk genadeloos hard uithaalt naar het ultra-rechtse fascistische tuig dat denkt dat ze het recht hebben om je vrouw te bedreigen om haar mening? Of zou je onvoorwaardelijke steun tegen het zeer been zijn van Duk en Johan Derksen?"

Johan Derksen

Derksen is overigens in Vandaag Inside juist wel kritisch tegenover het optreden van Israël. En Van der Gijp heeft op zijn beurt gezegd dat hij vindt dat Wierd Duk humorloos is en bovendien ook te overtuigd van zijn eigen gelijk.

De voormalig speler van PSV beticht Duk er ook van dat hij aan grootheidswaanzin lijdt en die uitspraak steunde zijn vrouw Minouche door een X-bericht van Duk te delen, waarin hij zich in een door AI gemaakte foto als een soort Jezus laat afbeelden.